15 человек пострадали в ДТП в Псковской области с 10 по 16 января

10:49, 17 января 2019, ПАИ

С 10 по 16 января пожарные и спасательные подразделения Псковской области 24 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадали 15 человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в семи случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

За указанный период спасатели деблокировали одного пострадавшего. Доврачебная помощь была оказана одному травмированному гражданину, после чего его передали медицинским работникам.

Кроме того, один раз спасатели осуществляли стабилизацию транспортного средства, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не производилось. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.