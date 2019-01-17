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Общество

Накануне крещенских купаний «морж» со стажем ответит на вопросы читателей ПАИ

Сегодня, 17 января, в 14:00 гостем прямого эфира проекта  ПАИ-live станет чемпион мира по зимнему плаванию Николай Стражин.

В ночь с 18 на 19 января жители Псковской области, как и многие россияне, примут участие в традиционных крещенских купаниях. В регионе официально откроют 15 купелей, в Пскове она традиционно будет сделана на реке Великой возле Мирожского монастыря.

Ежегодно МЧС советует воздержаться от экстремальной процедуры, «особенно людям, не обладающим отменным здоровьем». Православная церковь и профессиональные медики тоже скептически относятся к массовому купанию в ледяной воде.

В прямом эфире чемпион мира по зимнему плаванию расскажет о своем отношении к крещенским купаниям, поделится личным опытом действия ледяной воды на организм, даст советы начинающим «моржам», ответит на вопросы читателей. Их можно задать на странице ПАИ-live.

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