Накануне крещенских купаний «морж» со стажем ответит на вопросы читателей ПАИ

11:42, 17 января 2019, ПАИ

Сегодня, 17 января, в 14:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет чемпион мира по зимнему плаванию Николай Стражин.

В ночь с 18 на 19 января жители Псковской области, как и многие россияне, примут участие в традиционных крещенских купаниях. В регионе официально откроют 15 купелей, в Пскове она традиционно будет сделана на реке Великой возле Мирожского монастыря.

Ежегодно МЧС советует воздержаться от экстремальной процедуры, «особенно людям, не обладающим отменным здоровьем». Православная церковь и профессиональные медики тоже скептически относятся к массовому купанию в ледяной воде.

В прямом эфире чемпион мира по зимнему плаванию расскажет о своем отношении к крещенским купаниям, поделится личным опытом действия ледяной воды на организм, даст советы начинающим «моржам», ответит на вопросы читателей. Их можно задать на странице ПАИ-live.