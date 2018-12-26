Преимущества использования поливизора

12:55, 17 января 2019, ПАИ

Поливизор – это инновационная технология, с помощью которой можно проецировать сложные объемные изображения просто в воздухе. Для этого поливизор, аренда которого отличается доступной ценой, использует специальную завесу сгенерированного искусственным путем тумана. Такая завеса создается с помощью специального ультразвукового прибора, который является частью поливизора. Это устройство направляет поток воздуха с мелкими частиками воды, обладающими отрицательным зарядом. Именно из этих микрочастиц формируется поверхность, которая идеально подходит для того, чтобы проецировать на ней видеоролик или изображение.

Особенности работы устройства

Благодаря тому, что частицы заряжены отрицательно, они остаются сухими и не смешиваются в капли воды. Благодаря такому эффекту зрители презентации или рекламы смогут спокойно проходить сквозь экран не переживая о том, что на одежде могут остаться следы. Кроме того, важно учитывать и тот факт, что устройство работает с чистой водой, поэтому при контакте с кожей не будет раздражения или других негативных последствий.

Внешне, изображение, проецируемое таким устройством, как polivizor, арендовать который можно на выгодных условиях, имеет сходство с голограммой. Однако, несмотря на это, технологии, использующиеся для создания таких изображений, кардинально отличаются. Генератор устройства направляет в воздух мелкие частички воды, которые удерживаются на протяжении продолжительного времени на одном месте. Генератор обладает способностью поднимать экран на трехметровую высоту. Одновременно с этим завеса из тумана остается объемной, за счет чего на ней можно проецировать даже сложные трехмерные изображения.

Среди основных преимуществ применения устройства проекции на пар, аренда которого позволяет привлечь новых клиентов, стоит выделить следующие:

применение отличается безопасностью как для здоровья человека, так и для чистоты окружающей среды;

возможность использования в помещениях даже небольшого размера;

широкая сфера применения.

Для работы с устройством не нужно обладать специальными знаниями, поскольку принцип работы прост и понятен. Кроме того, при желании клиент может дополнить презентацию или рекламу интересными звуковыми эффектами и ароматическим сопровождением. Для этого потребуется звуковоспроизводящее оборудование, а также ароматизатор, который необходимо залить в специально предусмотренную для этого емкость.