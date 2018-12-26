0
16:08
Tele2 усиливает розничную сеть на Северо-Западе вместе с партнерами
15:35
Что такое тай-бо и семь причин полюбить это направление фитнеса
13:33
Клиенты Tele2 оценили безлимитный интернет за границей
14:50
Зачем заниматься фитнесом?
15:00
Дети-007
15:06
РЕВИЗИЯ: «Тридевятое царство»
22:47
Россиян успокоили насчёт продуктового кризиса
Еще новости
Маркет

Преимущества использования поливизора

поливизор аренда

Поливизор – это инновационная технология, с помощью которой можно проецировать сложные объемные изображения просто в воздухе. Для этого поливизор, аренда которого отличается доступной ценой, использует специальную завесу сгенерированного искусственным путем тумана. Такая завеса создается с помощью специального ультразвукового прибора, который является частью поливизора. Это устройство направляет поток воздуха с мелкими частиками воды, обладающими отрицательным зарядом. Именно из этих микрочастиц формируется поверхность, которая идеально подходит для того, чтобы проецировать на ней видеоролик или изображение.

Особенности работы устройства

Благодаря тому, что частицы заряжены отрицательно, они остаются сухими и не смешиваются в капли воды. Благодаря такому эффекту зрители презентации или рекламы смогут спокойно проходить сквозь экран не переживая о том, что на одежде могут остаться следы. Кроме того, важно учитывать и тот факт, что устройство работает с чистой водой, поэтому при контакте с кожей не будет раздражения или других негативных последствий.

Внешне, изображение, проецируемое таким устройством, как polivizor, арендовать который можно на выгодных условиях, имеет сходство с голограммой. Однако, несмотря на это, технологии, использующиеся для создания таких изображений, кардинально отличаются. Генератор устройства направляет в воздух мелкие частички воды, которые удерживаются на протяжении продолжительного времени на одном месте. Генератор обладает способностью поднимать экран на трехметровую высоту. Одновременно с этим завеса из тумана остается объемной, за счет чего на ней можно проецировать даже сложные трехмерные изображения.

Среди основных преимуществ применения устройства проекции на пар, аренда которого позволяет привлечь новых клиентов, стоит выделить следующие:

Для работы с устройством не нужно обладать специальными знаниями, поскольку принцип работы прост и понятен. Кроме того, при желании клиент может дополнить презентацию или рекламу интересными звуковыми эффектами и ароматическим сопровождением. Для этого потребуется звуковоспроизводящее оборудование, а также ароматизатор, который необходимо залить в специально предусмотренную для этого емкость.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Tele2 усиливает розничную сеть на Северо-Западе вместе с партнерами
26 декабря 2018
Tele2 усиливает розничную сеть на Северо-Западе вместе с партнерами
Что такое тай-бо и семь причин полюбить это направление фитнеса
24 декабря 2018
Что такое тай-бо и семь причин полюбить это направление фитнеса
Клиенты Tele2 оценили безлимитный интернет за границей
24 декабря 2018
Клиенты Tele2 оценили безлимитный интернет за границей
Зачем заниматься фитнесом?
13 ноября 2018
Зачем заниматься фитнесом?
Россиян успокоили насчёт продуктового кризиса
08 октября 2018
Россиян успокоили насчёт продуктового кризиса
В Пскове, Пыталовском и Псковском районах выявлены факты продажи алкоголя несовершеннолетним
17 сентября 2018
В Пскове, Пыталовском и Псковском районах выявлены факты продажи алкоголя несовершеннолетним
Нестандартный стрит-фуд «Кости» откроется в Пскове в конце сентября
10 сентября 2018
Нестандартный стрит-фуд «Кости» откроется в Пскове в конце сентября 10
Череда открытых тренировок пройдет в спортивном клубе «S-FITNESS» в Пскове
05 сентября 2018
Череда открытых тренировок пройдет в спортивном клубе «S-FITNESS» в Пскове

Идет загрузка...