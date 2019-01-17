Чемпион мира по зимнему плаванию посоветовал не «гнать понты» у крещенской купели

14:52, 17 января 2019, ПАИ

Чемпион мира по зимнему плаванию Николай Стражин в эфире ПАИ-live дал несколько советов псковичам, которые собираются окунуться в крещенскую купель.

«Я бы не советовал лезть в купель, когда человек далек от спорта и имеет проблемы со здоровьем. За компанию это делать не стоит. Лезть в холодную воду и думать, что грехи простятся, не стоит», - отметил Николай Стражин.

По его словам, к купели лучше прийти заранее, при этом одеваться следует максимально просто, чтобы одежду можно было быстро скинуть. Подходя к проруби, чтобы не получить травму, на ноги лучше надеть шерстяные носки, а не резиновые тапки, и прямо в них окунуться в прорубь. «Если нет опыта, то достаточно 5-10 секунд.. Говорят, правда, что нужно три раза с головой окунуться и перекреститься... Конечно, если перекреститься, хуже не будет, но достаточно и один раз окунуться», - сказал Николай Стражин и добавил, что при окунании лучше за что-то держаться.

«Перед окунанием необходимо согреться, но ни в коем случае не вспотеть. Нужно максимально сократить путь от раздевания до окунания: не стоять в очереди полуголым и ждать, когда нырнёшь. Перед купанием плотно не надо есть, съели бананчик, попили чайку, овсяную кашку - этого достаточно. После того как вышли хорошо, чтобы на вас друзья накинули полотенце махровое, а дальше растирание и как можно быстрее одеться и обуться. А то другой раз вижу у проруби такую картину: окунулся, вышел и такой весь из себя «герой» стоит и не одевается, по-молодёжному «понты гонит», - поделился Николай Стражин.