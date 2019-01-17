Определена дата XII псковского мотосаммита

16:10, 17 января 2019, ПАИ

12-й мотосаммит состоится в Пскове 5, 6 и 7 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия из псковского мотоклуба «Позитивная механика».

«В этом году мы решили создать эту встречу с начала года, что бы вы могли заранее запланировать поездку к нам. Информация по слёту будет постоянно обновляться, так что следите за новостями. Также в этом году вас ждут розыгрыши входных билетов, сувенирки и много всего интересного», - отметили организаторы.

Участников фестиваля ждет праздничная программа на протяжении всего мотосаммита, рок-концерт при участии разных музыкальных коллектив.