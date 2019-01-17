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Общество

Псковский «морж»: С водой можно «поговорить»

«Вода имеет энергетически-информационную сущность, с водой можно «поговорить», - заявил чемпион мира по зимнему плаванию Николай Стражин в эфире ПАИ-live 17 января.

Он рассказал, что давно практикует моржевание, но не регулярно. «Иногда приходилось это бросать. А так, в студенческие годы в институте физкультуры, где я учился, занимался этим - пришёл к выводу, что организм нужно готовить закаливать», - пояснил Николай Стражин. По его словам, случалось купаться до такого состояния, что «руками лёд не разбить».

Он добавил, что не только закаливание может помочь, и заметил, что в молодости мог себе позволить покурить и выпить, но потом «повзрослел и поумнел» и сейчас является сторонником ЗОЖ.

Чемпион подчеркнул, что никаких подвигов не надо. Начинать закаляться следует летом – с пробежки, затем по колено заходить в воду, по пояс, в сочетании с другими упражнениями, а осенью все будет серьезнее, добавил он. «И это нужно делать регулярно, но обязательно постепенно», - заявил Николай Стражин.

Что касается закаливания детей, он сказал, что решать нужно родителям. Однако, по его мнению, все должно происходить сознательно, чтобы не родители «макали в воду», а ребенок сам осознал, что это полезно.

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