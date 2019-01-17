Николай Стражин мечтает возродить в Псковской области чемпионат по зимнему плаванию

17:47, 17 января 2019, ПАИ

«Вы спросили, как обстоит дело с зимним плаванием в регионе — никак! Для меня это больная тема. Не стоит рассчитывать, что в регионе появится федерация по зимнему плаванию. Я бы этого, конечно, хотел. Но, откровенно говоря, никому это не нужно», - заявил чемпион мира по зимнему плаванию Николай Стражин в эфире ПАИ-live сегодня, 17 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Николай Стражин рассказал, что раньше в Пскове проводили Чемпионат области по зимнему плаванию. «Приезжали из других городов. Нам помогали городской и областной спорткомитеты, но это было еще в советские времена. А сейчас нам говорят, что на это нет денег», - отметил он и добавил, что чемпионат требует сложной организации, так как необходимо, чтобы все было освещено, огорожено, присутствовали охрана, МЧС и скорая помощь.