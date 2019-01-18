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Общество

Митрополит Тихон: В Пскове грех не создать собственную реставрационную школу

Возродить псковскую реставрационную школу намерен митрополит Псковский и Порховский Тихон. Об этом с пресс-конференции, состоявшейся сегодня, 18 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Когда-то Псков мог гордиться своим прикладным искусством, своей удивительной школой реставраторов, сейчас специалисты еще остались, но их все меньше и меньше. Псковской епархии предстоит большая работа по реставрации наших памятников и на базе этой работы грех не создать свою собственную псковскую реставрационную школу, чтобы федеральный бюджет шел не в другие регионы, где позаботились о своих реставрационных мастерских», - заявил митрополит Тихон.

Он пояснил, что идея заключается в создании художественного лицея, где будет и художественная школа, которая будет готовить реставраторов, художников, и хоровое отделение, поскольку Псковская область славилась своими хорами. Предполагается, что при лицее смогут жить иногородние ученики.

По задумке митрополита, при лицее будет и колледж, и учреждение высшего образование. «А если будут еще и реставрационные мастерские, то у нас будет полный цикл», - отметил он.

«Это проект на перспективу, не что-то сиюминутное. Это дело нескольких лет, но надо начинать», - заключил митрополит Тихон.

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