Митрополит Тихон уверен, что визит президента в Псково-Печерский монастырь сыграет свою позитивную роль

16:06, 18 января 2019, ПАИ

«Надеюсь, что его [президента РФ Владимира Путина] напутствие и его доброе слово сыграют свою позитивную роль, чтобы нам потрудиться здесь», – прокомментировал митрополит Псковский и Порховский Тихон визит главы государства 17 ноября 2018 года в Псково-Печерский монастырь. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации в ходе пресс-конференции сегодня, 18 января.

«В том числе мы обсудили вопросы, касающиеся охраны памятников, особенно федеральных, в Псковской области», – сказал он.

Владыка отметил, что визит главы государства был частным. «У него выпало несколько часов свободного времени, и он посетил Псково-Печерский монастырь. Здесь он был 18 лет назад, когда только стал президентом. Он прошел по тем же местам, был в келье Иоанна Крестьянкина», – добавил митрополит Тихон.