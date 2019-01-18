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Политика

«Единая Россия» запускает всероссийский контроль за реализацией нацпроектов

«Единая Россия» запускает всероссийский партийный контроль за реализацией национальных проектов. К нему будет подключен депутатский корпус партии в регионах и муниципалитетах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

Помимо этого, на федеральном уровне будут созданы группы контроля, которые будут состоять из депутатов Госдумы и сенаторов. Итоги будут регулярно докладываться председателю «Единой России».

Депутаты от «Единой России» в Псковском областном Собрании и представительных органах муниципалитетов будут внимательно следить за реализацией национальных проектов на территории региона, заявил секретарь регионального отделения партии, председатель ПОСД Александр Котов

По его словам, ранее фракция «Единой России» в региональном парламенте обсудила этот вопрос с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, и тогда исполнительная власть высказала свою заинтересованность в такого рода участии партии.

«Важно, чтобы мы отслеживали реализацию национальных проектов, понимали, какого результата достигаем на промежуточных этапах, вовлекали в этот процесс жителей региона, предоставляя им возможность тоже участвовать в контроле за выполнением национальных проектов, - сказал Александр Котов. – Граждане должны видеть, что реализация каждого национального проекта приводит к улучшению ситуации по конкретному направлению».

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