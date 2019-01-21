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Общество

Четыре человека пострадали на дорогах Псковской области 19-20 января

Четыре человека пострадали на дорогах Псковской области 19 и 20 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, 19 января в 1:00 на 2-м километре автодороги Линово - Брянчининово в Палкинском районе 18-летний водитель ВАЗ-21093 выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и автомобиль наехал на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель с полученными травмами был госпитализирован.

В 23:00 на 371-м километре Санкт-Петербург - Невель в Пушиногорском районе 32-летний нетрезвый водитель Ford Focus при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль столкнулся с автобусом Bova, которым управлял 51-водитель. В ДТП пострадал водитель Ford Focus.

20 января в 10:56 на 5-м километре автодороги Псков - Изборск в Псковском районе 22-летний водитель Audi А4 на регулируемом перекрестке не справился с управлением и автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся в ехавшем во встречном направлении автомобилем Volkswagen Passat под управлением 83-летнего мужчины. В аварии пострадали водитель Volkswagen Passat  и 41-летний пассажир Audi А4, которого с полученными травмами госпитализировали.

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