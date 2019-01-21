Замдиректора ГТРК «Псков»: Мы рады, что программа «Своё дело» имеет резонанс и приносит пользу

17:34, 21 января 2019, ПАИ

«Безусловно, мы рады, что наша программа имеет такой резонанс и приносит пользу обществу. Для того она и делается огромным коллективом людей», - добавил заместитель директора ГТРК «Псков», один из авторов телепрограммы «Своё дело» Виталий Михайлов. Напомним, творческий коллектив программы вышел во второй тур голосования по определению победителей премии «Народное признание - 2018» в номинации «Инициатива». «Что получится к финалу - это уж народ решит. В этом и есть вся «соль» премии «Народное признание», - добавил Виталий Михайлов.

Программа-дискуссия была создана для того, чтобы рассказать о главных социально-экономических проблемах региона, решение которых будет способствовать развитию Псковской области. Ее ведущими являются депутат Госдумы Александр Козловский и журналист Любовь Кузнецова. К ним в гости приходят как известные производственники, политики, общественники, спортсмены, так и обычные школьники. Первый выпуск программы стартовал в марте этого года. Телепередача ежемесячно выходит в региональном эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24».

«Первая общественная премия «Народное признание» имеет серьёзный статус в Псковской области, она важна и необходима. Благодаря премии мы узнаём о людях труда, об общественниках и других активных псковичах, которые ведут свою деятельность в самых разных направлениях. Причём иногда узнаём только благодаря премии», - отметила в беседе с корреспондентом ПАИ автор и соведущая телепрограммы «Своё дело» на ГТРК «Псков» Любовь Кузнецова.

В настоящее время на сайте ПАИ проходит второй тур голосования за соискателей премии. В него попали по три кандидата в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов во время первого тура, который завершился 9 января. Таким образом из 111 претендентов на награду в 12 номинациях борьбу продолжают 36.

Параллельно начало работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».