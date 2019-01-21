По следу зверя

16:36, 21 января 2019, ПАИ

«Отпуская питомца на самовыгул, не забудьте с ним попрощаться», - предупреждают зоозащитники. Но здесь речь идёт о домашних животных, а как быть охотникам, которые не могут постоянно держать собаку в поле зрения? Гончие, норные, лайки зачастую увлекаются погоней за зверем и не могут найти дорогу обратно, к хозяину. О хитростях, которые помогают найти животное в лесу, корреспондент Псковского агентства информации узнала от псковских охотников, а зоозащитники рассказали о тех, кого никто искать даже не пытался.

Гончая, птички и борщ

Каждый заядлый охотник должен быть готов к тяжелым дням ожидания и поиску потерявшейся собаки. Эти животные предназначены преследования дикого зверя: собака гонит его по направлению к хозяину. Но случается и так, что пес уходит слишком далеко и теряет ориентацию в пространстве. Четвероногий охотник может бродить в лесу несколько часов, а то и дней, прежде чем выйдет к хозяину.

С такой проблемой столкнулся охотник из Порхова Сергей: его 4-летний пес Бэк (гончая) за последние три месяца он успел дважды пощекотать нервы хозяину и его близким. В ноябре Бэк убежал за зверем недалеко от города, его не было всего пару дней. Сергей не находил себе места, каждый день искал своего питомца и в итоге нашел недалеко от места выпуска – обессиленного, истощенного, но живого.

Спустя почти два месяца случилась новая беда – перед Новым годом Бэк пропал во время охоты в районе деревни Ясно Порховского района. «Это не самовыгул. Такой риск есть у всех охотничьих собак», - рассказывает жена порховского охотника Ольга. По её словам, Сергей полторы недели почти не пил и не ел, пока собака не нашлась. «Видно было, что у человека случилось горе», - вспоминает женщина.

«Тут будешь переживать – собаку жалко, вырастил со щенка. Ее ж воспитать надо», - комментирует Сергей. Он сразу же обзвонил всех, кого мог: полицейских, охотников соседнего Дедовичского района, так как Бэк мог убежать в ту сторону. 1 января ему сообщили, что в одной из дедовичских деревень бегает похожий пёс, Сергей немедленно выехал на место, но собака оказалась чужой.

После этого было решено бросить клич в Интернете, и на одну из публикаций откликнулись жители деревни Глазково Дновского района. «Ехали с надеждой, хотя на фото видели, что собака не наша, ошейник не тот», - говорит Ольга. Оказалось, что собака прибежала из Дедовичей (более 40 километров по трассе), в тот же день нашелся ее хозяин-охотник. А 4 января в одной из групп в соцсети появились фотографии исхудавшей гончей, в которой Сергей сразу узнал Бэка. В сообщении отмечалось, что пёс находится в районе дач вблизи Порхова, совсем не в той стороне, где его искали.

Собаку увидели псковичи Юлия и Сергей, которые во время визита к родственникам в Порхов поехали на дачу покормить птиц. «Уже лет 15 кормим, специально семечки в закупках заказываем килограммов по 10-15 на зиму. Очень прикольно за ними наблюдать», - поясняет девушка. Бэк пришел к ним на дачу, но при попытке приблизиться и сфотографировать сразу убежал. Когда ребята собрались уезжать, пес снова появился, и тут они вспомнили про борщ, стоявший в машине: «Накануне в холодильнике место кончилось, Новый год же. Унесли на ночь в машину, а утром благополучно забыли вынуть». Так Бэка удалось покормить и сфотографировать. «Очень тощий. Ел и трясся весь», - вспоминает Юлия.

Его хотели забрать из леса, но пес испугался и не пошел в машину к незнакомцам. Поэтому, вернувшись в город, Юлия сразу опубликовала объявление, которое увидели хозяева Бэка. «Прямо чудо новогоднее», - уверена она.

«Обниматься, целоваться и в машину»

«Загадка - почему не домой, а туда. Я его в Дедовичах ищу, а он вон куда пришел», - поделился порховский охотник и пояснил, что Бэк буквально прошел мимо дома.

Он предположил, что пес запомнил место, где тренировался щенком. «Он убежал далеко, а пришел туда, куда я водил его гулять. Где-то лесом, наверное, шел, явно не по городу. Я машину все время там ставил, возле дач, когда в лес приезжали», - замечает Сергей. Он добавил, что в прошлый раз Бэк пришел практически на то же место – силы покинули его в километре от пункта назначения, и он остался лежать в овраге, где его и обнаружил хозяин.

В этот раз он был бодрее, хотя бродил по лесам гораздо дольше. «Я в рог трубанул, а он уже завизжал и бежит», - улыбается хозяин Бэка.

«Обниматься, целоваться и в машину», - добавляет его жена. По ее словам, дома Бэк сразу забрался в любимую будку – отсыпаться, а сейчас уже оправился, отъелся и снова выходит на прогулки в лес.

В ближайшем будущем у него появится ошейник с GPS, который позволяет отслеживать, куда побежала собака. Хотя, как замечает Сергей, некоторые охотники считают, что собаку на охоту нужно отпускать без ошейника, потому что она может зацепиться за ветку и повиснуть на дереве. Да и стоит GPS-трекер недешево – в районе 50 тысяч рублей, но это все же необходимый атрибут.

В тандеме

А охотник из Пскова Алексей с такой проблемой почти не знаком. За добычей он ходит вместе с лайкой Тортиком, который, к счастью, пропадает не часто. «Далеко за зверем не уходит. Бывали моменты, когда уходил по следу на 3-4 часа», - рассказывает он. Тортик всегда приходит по своим следам туда, откуда ушел.

«Больше ничего не сделаешь, только ждать», - уверен пскович. Он видит смысл в покупке устройств электронного слежения за собаками, однако сам ими не пользуется, так как это достаточно дорого. Кроме того, замечает Алексей, как правило, в лесах ошейники с опцией GPS-навигатора бесполезны в связи с недостаточной площадью покрытия услугами сотовой связи.

Простой же ошейник, по мнению охотника, собаке в лесу точно не помешает. Он добавил, что GPS-трекер немного больше по размеру, но в целом не является серьезной проблемой: «Просто дополнительная нагрузка на собаку».

Алексей считает, что собака просто должна уметь возвращаться, её нужно этому учить. «Если собака встала на след, часто инстинкты превалируют над здравым смыслом и каким-либо обучением. И они могут уйти далеко и надолго, - говорит охотник. - У нас в коллективе регулярно такие собаки пропадают, и они становятся бесполезными для охоты. Люди охотятся сами по себе, собака - сама по себе».

«Таких собак не ищут»

В социальных сетях есть масса объявлений о пропавших и найденных охотничьих собаках, не только из Псковской области. Гончие, дратхаары и псы других охотничьих пород могут перемещаться на большие расстояния и даже пересекать границу, поэтому их владельцы, как правило, кидают клич и в соседние регионы. Почти всегда потерявшиеся на охоте собаки выходят к людям, если, конечно, не становятся жертвами диких зверей. Очень часто четвероногие попадают к зоозащитникам, поэтому собаку можно поискать в приютах для бездомных животных.

«В сезон, когда официально разрешена охота, к нам поступает особенно много звонков о найденных охотничьих собаках. В группе постоянно вывешивают фото истощенных, явно давно блуждающих по лесу охотничьих собак. Часто парами», - подтверждает руководитель ПРОО «Зоозащита» Вера Короткова. Все найденные собаки охотничьих пород пребывают в изможденном, обычно они выходят в какую-нибудь деревню, откуда их начинают выгонять местные жители и собаки. Есть ещё одна сложность - они недоверчивы к чужим, и поймать даже выбившуюся из сил собаку очень сложно. Поэтому в приют попадают те гончаки, кто сам просит помощи, зайдя к кому-то во двор.

В приюте «Лесопилка» за 6 лет побывали порядка 10 таких животных. Сначала ищется хозяин-охотник, но ни одна найденная зоозащитниками собака так и не дождалась прежнего владельца. Вера Короткова пояснила, что охотники крайне редко обращаются в «Зоозащиту» в поисках своей собаки: «Такое впечатление, что таких собак не ищут. Ни одна из найденных охотничьих собак не была отдана прежним хозяевам, так как их не искали. Но все пристроились в хорошие руки, показав хороший характер и рабочие качества», - подчеркивает Вера Короткова.

По ее словам, всех забрали или любители таких пород, или бывшие охотники «на пенсии», реже реальные охотники. «Пристроить собаку охотничьей породы проблематичнее, чем даже обычную дворняжку. На охрану такие собаки не подходят и не отдаются, в квартире им тесно и душно. Остается ждать того, кто ищет именно такую собаку», - замечает Вера Короткова.

В порховский приют для бездомных животных «Добрый (Северо-Запад)» тоже иногда попадают подопечные охотников. «В основном, то сбитые, то худенькие, в общем, не в самом лучшем виде. И большинство потом остаются части жить в приюте», - отмечает руководитель приюта Ульяна Круглицкая. К примеру, был случай, когда зоозащитники нашли попавшую под машину гончую. Её отвезли в клинику, провели обследование. Как только хозяева нашлись и узнали, что собаке требуется лечение, попросили её усыпить.

Среди зоозащитников бытует мнение, что многие гончие обречены: «Всю жизнь они работают на своих хозяев верой и правдой, а как только становятся старыми и больными, большинство «хозяев» выкидывают их, избавляются от них самыми ужасными способами». Однажды в приют «Добрый» попал 10-летний пёс Лорд, его нашли жители поселка Дедовичи и забили тревогу. В ветклинике врачи диагностировали саркому. Собаку вылечили, с февраля прошлого года она живет в порховском приюте в ожидании новых хозяев.

* * *

Собаки находят хозяина по-разному: одни приходят к месту расставания, другие – своим следом, а третьи просто появляются из «ниоткуда». Некоторые охотники пытаются приманить собаку запахом своей одежды или любимой игрушкой, кто-то пишет на ошейнике номер телефона и адрес, чтобы нашедшие пса могли связаться с его хозяином. Главное, помнить: кто ищет, тот всегда найдет.