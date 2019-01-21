Почти на 8% увеличилась раскрываемость краж в Пскове за 2018 год

22:59, 21 января 2019, ПАИ

В прошлом году в Пскове на 7,6% увеличилась раскрываемость краж всех видов и на 20% увеличилась раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Об этом заявил начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин, выступая с докладом о результатах работы городской полиции в 2018 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Сергей Сурин доложил, что в 2018 году, благодаря проведенной профилактической работе, снижена уличная преступность, меньше аварий совершено в состоянии алкогольного опьянения, сократилось количество убийств и случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Снизилось также количество зарегистрированных преступлений на 2,3%: сократилось количество краж, вдвое меньше зафиксировано разбойных нападений, втрое - изнасилований. Кроме того, сократилось и число квартирных краж и мошенничеств.

Начальник УМВД России по Пскову также отметил, что в минувшем году правоохранительные органы при проведении более 500 массовых мероприятий с общим количеством участников 580 тысяч человек не допустили нарушений общественной безопасности, актов терроризма и экстремизма. В профилактике правонарушений во время массовых мероприятий были задействованы 631 народных дружинника.

Отдельно Сергей Сурин выделил тему наркомании и распространения наркотиков. За 2018 год были выявлены 48 очевидных преступлений. При этом он отметил, что в 2017 году были выявлены 20 фактов, связанных со сбытом наркотиков, а в 2018 году таких преступлений - 42. Основной причиной такого роста Сергей Сурин назвал распространение нового принципа сбыта наркотиков - бесконтактным способом через систему закладок.

Кроме того, в своем докладе Сергей Сурин подчеркнул, что особое внимание уделяется организации раскрытия преступлений прошлых лет: с начала 2018 года раскрыто 73 преступления данной категории.

Продолжается работа по защите жизни и здоровья граждан от употребления суррогатной спиртосодержащей продукции. Также, по словам Сергея Сурина, беспокойство вызывает подростковая преступность, которая увеличилась в 2018 году на 13% и одной из серьезных проблем являются самовольные уходы из дома несовершеннолетних. Сергей Сурин отметил, что по данной проблеме проводится большая профилактическая работа с образовательными учреждениями, родителями и подростками.

В своем выступлении глава Пскова Иван Цецерский отметил тесное взаимодействие муниципалитета и городских правоохранительных органов во время проведения общегородских мероприятий. Он поблагодарил сотрудников полиции за работу, направленную на обеспечение безопасности и правопорядка в городе, отметив, что участие сотрудников правоохранительных органов в работе межведомственных комиссий при муниципалитете позволяет грамотно скоординировать действия силовых структур в борьбе с преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и другими угрозами.

Глава муниципалитета подчеркнул, что благодаря сотрудникам полиции, в 2018 году на территории города не допущено террористических актов и различных проявлений экстремизма, нарушений общественного порядка в период проведения более 500 общегородских мероприятий.

Кроме того, Иван Цецерский напомнил, что во время проведения 39-х Международных Ганзейских дней стражам порядка предстоит приложить все свои усилия, весь накопленный опыт обеспечения безопасности на массовых мероприятиях, чтобы сделать эти несколько дней спокойными и для горожан, и для гостей Пскова.

Также Иван Цецерский сказал, что будут выработаны меры по борьбе с автомобильными правонарушителями, которые паркуются под запрещающие знаки. По его словам из-за данных нарушителей затрудняется уборка города.

В завершении своего выступления глава города вручил благодарственные письма и ценные подарки особо отличившимся сотрудникам городского УМВД.

В адрес главы Пскова Ивана Цецерского обратился председатель Совета ветеранов при УМВД России по Пскову Константин Марченко. Он поблагодарил главу города за конструктивную работу и всестороннюю помощь.

Также к сотрудникам полиции обратился глава администрации Пскова Александр Братчиков. Он поблагодарил работников полиции за нелегкий добросовестный труд и выполнение служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне. Однако отметил, что в последнее время участились случаи с появлением надписей наркотического характера на жилых домах, гаражах и призвал сотрудников полиции уделять больше внимания данной проблеме.

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор Юрий Инстранкин обратил внимание сотрудников полиции города на необходимость усилить работу по обеспечению безопасности дорожного движения, пресечению оборота суррогатной алкогольной продукции и профилактике правонарушений на нежилых объектах города.

Руководители городских правоохранительных органов отметили положительные результаты работы псковских полицейских и высказали свои предложения по ее дальнейшему совершенствованию.