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Общество

О регулярном взаимодействии договорились турфирмы и паломническая служба Псковский епархии

Сегодня, 22 января, в ходе рабочей встречи сотрудников паломнической службы Псковской епархии с представителями туристических компаний, Общественного совета по туризму, ассоциации туриндустрии Северо-Запада и Псковского филиала Академии туризма принято решение о регулярном взаимодействии паломнической службы и туристических фирм, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

На встрече рассматривались вопросы взаимодействия туристических фирм, паломнических служб, экскурсоводов с паломнической службой Псково-Печерского монастыря.

В ходе встречи обсуждены вопросы государственного лицензирования экскурсоводов, приема заявок на экскурсии, вопросы платных и благотворительных экскурсий и ряд других тем. Встреча прошла в доброжелательной и конструктивной обстановке, добавили в епархии.

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