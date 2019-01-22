О регулярном взаимодействии договорились турфирмы и паломническая служба Псковский епархии

19:30, 22 января 2019, ПАИ

Сегодня, 22 января, в ходе рабочей встречи сотрудников паломнической службы Псковской епархии с представителями туристических компаний, Общественного совета по туризму, ассоциации туриндустрии Северо-Запада и Псковского филиала Академии туризма принято решение о регулярном взаимодействии паломнической службы и туристических фирм, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

На встрече рассматривались вопросы взаимодействия туристических фирм, паломнических служб, экскурсоводов с паломнической службой Псково-Печерского монастыря.

В ходе встречи обсуждены вопросы государственного лицензирования экскурсоводов, приема заявок на экскурсии, вопросы платных и благотворительных экскурсий и ряд других тем. Встреча прошла в доброжелательной и конструктивной обстановке, добавили в епархии.