Кинопремьеры недели: «Море соблазна», «Холмс & Ватсон» и главный претендент на Оскар

11:13, 24 января 2019, ПАИ

На большие экраны на этой неделе выходит главный претендент на Оскар - «Зеленая книга», триллер с Мэттью МакКонахи «Море соблазна» и весьма вульгарная и при этом через чур ироничная комедия о самом знаменитом сыщике Англии. О кинопремьерах рассказывает Муслим Камалов.

«Зеленая книга»

Чернокожий доктор Дон Ширли (Махершала Али), – талантливый и успешный музыкант, – решает отправиться на гастроли по южным штатам. На дворе начало 1960-х: расизм в США все еще процветает (хотя немного и приугас) и твоя судьба, в зависимости от цвета кожи, может легко свернуть не туда. Поэтому Ширли нанимает в качестве водителя и телохранителя крупного борзого вышибалу Тони (Вигго Мортенсен), которого в народе кличут «Болтун» за его пагубную привычку постоянно о чем-то трещать, и отправляется вместе с ним в музыкальный тур.

Драма «Зеленая книга», поставленная режиссером, страшно сказать, картины «Тупой и ещё тупее» Питером Фаррелли, буквально на днях вырвалась в фавориты оскаровской гонки в номинации «Лучший фильм года». Всего в копилке у фильма – пять номинаций на статуэтки Американской киноакадемии и уже три завоеванных «Золотых глобуса». «Отклеившись» от своего брата Боба, вместе с которым он клепал в нулевых неплохие комедии (например, «Заводила» и «Я, снова я и Ирэн»), режиссер Питер Фаррелли окунается в омут серьезной броманс-драмы и роуд-муви со всевозможными подтекстами о толерантности, конечно. А чтобы весьма тяжеловесный сюжет не наскучил через пять минут, Фаррелли заворачивает все в комедийную оболочку. Судя по опыту прошлых лет, с вероятностью 99% «Зеленая книга» получит заветную золотую статуэтку лучшего фильма года.

В прокате с 24 января.

«Море соблазна»

Режиссер фильма-спектакля одного актера «Лок» и сценарист недавней пресной «Девушки, которая застряла в паутине», а также сериалов «Острые козырьки» и «Табу» Стивен Найт пытается снова всех удивить в своем новом триллере с названием как у сопливых женских бульварных книжек: «Море соблазна» (в оригинале – «Безмятежность», но спасибо российским прокатчикам). В этом полном загадок фильме Джон (Мэттью МакКонахи) остается в одиночестве пить и рыбачить на Карибских островах после несчастного романа с миловидной Карен (Энн Хэтэуэй). Та вышла за миллиардера Фрэнка (Джейсон Кларк) и укатила с ним в Майами. Позже Карен возвращается к Джону и просит о помощи, поскольку Фрэнк начал регулярно понимать на девушку руку. Картина лишь на первый взгляд кажется дешевой околоромантической драмой с вновь кучерявым МакКонахи, словно бы вернувшимся к образам пляжных мачо донастоящедетективной эры. Но, судя по всему, от «Моря соблазна» стоит ожидать море непредсказуемо резких поворотов сюжета, которые, будьте уверены, Найт заготовил.

В прокате с 24 января.

«Холмс & Ватсон»

По-честному вульгарная, глупая и мета-ироничная комедия Этана Коэна (к братьям Коэнам не имеет никакого отношения) о самом знаменитом сыщике викторианской Англии и его помощнике. Как не трудно догадаться, громко посмеиваются здесь практически над каждой экранизацией о Шерлоке Холмсе: будь то фильм Гая Ричи или нашумевший в свое время сериал BBC с модным Камбербэтчем. Комедийная версия Коэна, которого мы можем помнить по сценарию к «Солдатам неудачи», заслуживает внимания хотя бы из-за звездного актерского состава: солируют голливудский шут Уилл Феррелл на пару с Джоном Си Райли, а во второстепенные роли затесались Рэйф Файнс с Хью Лори.

В прокате с 24 января.