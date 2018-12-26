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Преимущества чугунных ванн марки TIMO

чугунная ванна TIMO

Традиционно высокое качество и новейшие технологии сочетает в себе чугунная ванна TIMO. Если вы хотите установить надежную и красивую ванну, которая прослужит долгое время, то стоит остановить свой выбор на продукции представленного бренда. Она пользуется заслуженно высокой популярностью в России. Одно из главных достоинств представленной сантехники – способность сохранять нужную температуру воды на протяжении долгого времени.

Низким уровнем теплопроводности список достоинств не ограничивается. Есть, как минимум, пять причин, почему вам стоит купить продукцию марки TIMO:

  1. Надежность и долговечность. Эти характеристики обусловлены свойствами самого материала и использованием передовых технологий. Поверхность чугуна покрыта специальной титановой эмалью. Она придает изделию приятный блеск, поверхность становится гладкой и устойчивой даже к внушительным механическим нагрузкам
  2. Удобство в эксплуатации. Производитель предлагает достаточно большой и разнообразный модельный ряд, поэтому каждый покупатель может при выборе ориентироваться на свои запросы. Некоторые модели укомплектованы удобными подголовниками и ручками. Это отличный вариант для тех, кто любит нежиться в ванной, расслабляться и снимать напряжение. Модели на ножках можно регулировать по высоте.
  3. Прочность и устойчивость конструкции. Она способна справиться даже с большими нагрузками.
  4. Безопасность в использовании. Для исключения скольжения и внезапных падений дно имеет специальные насечки. Это одно из важных достоинств для семей, где проживают пожилые люди или маленькие дети.
  5. Оптимальное соотношение цены и качества. Производитель предоставляет на все изделия гарантию, которая действует на протяжении 5 лет. Срок эксплуатации сантехники финского производства достигает 25 лет.
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