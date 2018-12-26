Преимущества чугунных ванн марки TIMO

16:46, 23 января 2019, ПАИ

Традиционно высокое качество и новейшие технологии сочетает в себе чугунная ванна TIMO. Если вы хотите установить надежную и красивую ванну, которая прослужит долгое время, то стоит остановить свой выбор на продукции представленного бренда. Она пользуется заслуженно высокой популярностью в России. Одно из главных достоинств представленной сантехники – способность сохранять нужную температуру воды на протяжении долгого времени.

Низким уровнем теплопроводности список достоинств не ограничивается. Есть, как минимум, пять причин, почему вам стоит купить продукцию марки TIMO: