О способах хранения продуктов узнали участники клуба «Здоровое питание» псковского Красного Креста

21:38, 23 января 2019, ПАИ

В клубе «Здоровое питание» псковского Красного Креста прошло очередное занятие, которое было посвящено первым блюдам и способам хранения различных продуктов, сообщили Псковскому агентству информации в организации.

Рассматривая вопросы значения первых блюд в питании человека, участники занятия узнали о важности и пользе первых блюд в рационе человека. Как отметили слушатели, в русской кухне существует большое разнообразие первых блюд. Специалист, преподаватель Ольга Васильева, напомнила о технологии приготовления супов картофельных, щей и борщей, рассольников и супов-пюре и ещё раз обратила внимание аудитории на необходимость ежедневного употребления первых блюд в пищу. Открытием для аудитории стала информация о том, что первые блюда можно кушать и вечером.

Во второй части занятия участники встречи обсуждали оптимальные способы хранения продуктов питания. Ведущая занятия дала советы по способам хранения сыпучих продуктов. Так, Ольга Васильева рекомендовала не хранить сыпучие продукты в полиэтиленовых пакетах или магазинной упаковке, так как в эти упаковки легко может попасть разный мусор и даже насекомые. Особенно это касается запасов круп, муки и крахмала, потому что продукты могут «задохнуться» или отсыреть, что сделает их непригодными в пищу.

Напомним, что встреча в клубе «Здоровое питание» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.