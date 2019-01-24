Псковские пограничники задержали 29 украинцев, пытавшихся незаконно въехать в Россию через Белоруссию

08:57, 24 января 2019, ПАИ

Вблизи населенного пункта Козлово Невельского района сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили и задержали двадцать девять граждан Украины, следовавших на двух микроавтобусах марки «Мерседес» с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобили следовали скрытно по объездным проселочным дорогам, но были замечены бдительными местными жителями, которые и сообщили об этом пограничникам. По результатам проведенных административно-процессуальных действий иностранцы за нарушение режима государственной границы привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст.18.1 КоАП РФ, в виде штрафов на общую сумму порядка 116 тысяч рублей.

Пограничное управление напоминает, что через участок российско-белорусской государственной границы беспрепятственно могут следовать только граждане Российской Федерации и Республики Беларусь. Граждане третьих стран имеют право пересекать государственную границу Российской Федерации только в пунктах пропуска, открытых для международного сообщения. На данном участке государственной границы такие пункты пропуска отсутствуют.