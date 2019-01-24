0
13:37
Кинотеатр сети «Синема 5» появится в Пскове
13:14
Псковская область заняла 19 место в рейтинге регионов России с самыми дорогими квартирами в новостройках
13:01
Гдовская развязка Северного обхода Пскова будет готова к Ганзейским дням
11:48
Порядка 60 км региональных трасс Псковской области в этом году передадут в федеральную собственность
11:15
Ситуация в дорожной сфере Псковской области будет системно и планомерно меняться, заявил губернатор
10:03
Возможность предоставления районам средств на организацию перевозок школьников рассмотрит Псковское облсобрание
22:35
VI форум социально ориентированных НКО пройдёт в Псковской области в середине марта
Еще новости
Общество

Порядка 60 км региональных трасс Псковской области в этом году передадут в федеральную собственность

Порядка 60 километров региональных трасс Псковской области в этом году передадут в федеральную собственность, сообщил  и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Игорь Сильченков сегодня, 24 января, в ходе совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком по вопросу развития сети автомобильных дорог региона.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Игоря Сильченкова, процесс передачи региональных трассах в собственность федерации продлится до 2031 года. В частности, дорогу М-10 «Невель» планируется отдать на баланс в 2022-2026 годах.

«Пакет документов дорабатывается, до 29 июня пакет документов будет направлен. Готовим предложения о включении в перечень ещё ряда дорог. В частности, автодороги «Псков - Изборск - граница с Эстонией». Находимся в прямом контакте с коллегами из Северо-Западного управления [ФКУ Упрдор «Северо-Запад» - ПАИ]. Все вопросы решаем в режиме онлайн», - подчеркнул Игорь Сильченков.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Кинотеатр сети «Синема 5» появится в Пскове
24 января 2019
Кинотеатр сети «Синема 5» появится в Пскове
Псковская область заняла 19 место в рейтинге регионов России с самыми дорогими квартирами в новостройках
24 января 2019
Псковская область заняла 19 место в рейтинге регионов России с самыми дорогими квартирами в новостройках
Гдовская развязка Северного обхода Пскова будет готова к Ганзейским дням
24 января 2019
Гдовская развязка Северного обхода Пскова будет готова к Ганзейским дням 1
Порядка 60 км региональных трасс Псковской области в этом году передадут в федеральную собственность
24 января 2019
Порядка 60 км региональных трасс Псковской области в этом году передадут в федеральную собственность
Ситуация в дорожной сфере Псковской области будет системно и планомерно меняться, заявил губернатор
24 января 2019
Ситуация в дорожной сфере Псковской области будет системно и планомерно меняться, заявил губернатор
Возможность предоставления районам средств на организацию перевозок школьников рассмотрит Псковское облсобрание
24 января 2019
Возможность предоставления районам средств на организацию перевозок школьников рассмотрит Псковское облсобрание
VI форум социально ориентированных НКО пройдёт в Псковской области в середине марта
23 января 2019
VI форум социально ориентированных НКО пройдёт в Псковской области в середине марта
О способах хранения продуктов узнали участники клуба «Здоровое питание» псковского Красного Креста
23 января 2019
О способах хранения продуктов узнали участники клуба «Здоровое питание» псковского Красного Креста

Идет загрузка...