Порядка 60 км региональных трасс Псковской области в этом году передадут в федеральную собственность

11:48, 24 января 2019, ПАИ

Порядка 60 километров региональных трасс Псковской области в этом году передадут в федеральную собственность, сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Игорь Сильченков сегодня, 24 января, в ходе совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком по вопросу развития сети автомобильных дорог региона.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Игоря Сильченкова, процесс передачи региональных трассах в собственность федерации продлится до 2031 года. В частности, дорогу М-10 «Невель» планируется отдать на баланс в 2022-2026 годах.

«Пакет документов дорабатывается, до 29 июня пакет документов будет направлен. Готовим предложения о включении в перечень ещё ряда дорог. В частности, автодороги «Псков - Изборск - граница с Эстонией». Находимся в прямом контакте с коллегами из Северо-Западного управления [ФКУ Упрдор «Северо-Запад» - ПАИ]. Все вопросы решаем в режиме онлайн», - подчеркнул Игорь Сильченков.