Иван Цецерский вручил медаль «За заслуги перед Псковом» экс-депутату Госдумы РФ Владимиру Никитину

10:29, 25 января 2019, ПАИ

Медаль «За заслуги перед Псковом» вручил экс-депутату Госдумы РФ Владимиру Никитину глава города Иван Цецерский. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 19-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 25 января.

Напомним, Владимира Никитина было решено наградить «за активное участие в общественно-политической жизни Пскова». Он являлся депутатом Псковского городского Совета народных депутатов с 1986 года по 1990 год и депутатом Государственной Думы Российской Федерации с 1995 года по 2015 год. Также он на протяжении многих лет возглавлял Псковский обком КПРФ.

Владимир Никитин поблагодарил депутатов за такую оценку его «скоромного вклада». Он отметил, что за 4 года, которые он провел в качестве первого секретаря Псковского горкома КПСС, были построены 8 тыс. квартир. 6 детсадов, 3 школы и 5 объектов здравоохранения. По его инициативе впервые в 1987 году был проведён театрализованный День города Пскова.

Владимир Никитин напомнил, что 20 лет работал в Госдуме, приложил усилия к увековечиванию памяти 6-й роты. «Я подписал поправки о выделении денег на строительство памятника в Пскове и выделения денег на 24 квартиры для семей погибших», - заметил он. Также экс-депутат добился установления дня русского языка, и деятельность в этом направлении «оценили»: Владимир Никитин включен в санкционный список – ему запрещён въезд в ЕС, США и Канаду. «А русская община Севастополя наградила меня орденом «За третью оборону Севастополя», - добавил он.

Сейчас Владимир Никитин возглавляет всероссийское движение «Русский лад», а также региональную организацию «Патриоты Псковского края», которая в рамках подготовки к Ганзейским дням выпустила календарь, получивший высокую оценку администрации Псковской области.