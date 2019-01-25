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Общество

До 1 мая в Пскове должны найти решение по утилизации ртутьсодержащих отходов

Протест прокурора Пскова, связанный с утилизацией ртути, удовлетворили депутаты Псковской городской Думы на 19-ой сессии сегодня, 25 января. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, протест прокурора распространяется на отдельные положения порядка изъятия и отправки на утилизацию бесхозяйной ртути и ртутьсодержащих отходов на территории Пскова, утвержденного постановлением Псковской городской Думы № 170 от 31 октября 2003 года.

Депутаты отметили, что МП «Экология», которое согласно документу, осуществляет утилизацию ртутьсодержащих отходов, ликвидировано. 

Глава администрации Пскова Александр Братчиков пояснил, что на данный момент в городе есть место, где складируются ртутьсодержащие отходы, а в ближайшее время будет проведён конкурс, который определит, кто будет заниматься утилизацией этих отходов.

В решении Псковской гордумы прописали, что до 1 мая администрация города должна принять решение по проблеме утилизации таких отходов.

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