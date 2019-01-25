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Общество

Мужчина погиб на пожаре в своей квартире в Порховском районе

Сегодня, 25 января, в 11:21 поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире в доме  на улице Аудрини в деревне Полоное Порховского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области, в квартире выгорели комната и коридор. На месте обнаружен погибшим 58-летний собственник. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Огнеборцы эвакуировали 6 человек.

В 10:55 на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района выгорел изнутри автомобиль Opel Astra. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В 12:25 из-за возможного короткого замыкания загорелся гараж на улице Индустриальной в Печорах.

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