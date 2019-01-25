Судебный процесс идёт по двум павильонам проката на набережной Псковы
По двум павильонам проката на набережной Псковы идёт судебный процесс. Об этом рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на встрече с предпринимателем Оксаной Кожевниковой, которая вновь обратилась к нему по вопросу, связанному с прокатами, сегодня, 25 января.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, в конце ноября псковичка обращалась к спикеру с просьбой разобраться в ситуации: её павильон для проката веломобилей городские власти посчитали незаконным, другие предприниматели, нарушившие те же требования, остались работать в парке до конца сезона и даже оставили свои объекты в парке по его окончании.
Оксана Кожевникова рассказала, что в декабре ознакомилась с материалами прокуратуры по протестам, вынесенным в адрес администрации города, но до сих пор в парке «всё стоит, всё замерло», и поинтересовалась, были ли получены ответы на запросы и обращения председателя Собрания.
Александр Котов сообщил, что за минувший период не раз общался по этому вопросу с главой администрации Пскова Александром Братчиковым и с руководством комитета по охране объектов культурного наследия. «Администрация отменила все выданные разрешения на размещение объектов в Финском парке и на набережной реки Псковы, в результате часть объектов из парка была убрана, осталось два. По этим двум объектам сейчас идёт судебный процесс – комитет по охране выдал предписание, владельцы отказались его выполнять, теперь ждём решения суда», - рассказал председатель Собрания.
Спикер отметил, что чуть ранее к нему в ходе приёма граждан обратились предприниматели, которые занимаются батутами. «В Детском парке ситуация такая же. Ко всем вне зависимости от организационно-правовой формы подход будет одинаковый, обусловленный постановлением Псковского областного Собрания депутатов. Не будет никакого двойного толкования норм», - подчеркнул Александр Котов и добавил, что рассчитывает на судебную практику, которая, наконец, поставит точку в вопросе.
Оксана Кожевникова в свою очередь рассказала, что по её обращению о незаконном сносе павильона решение пока не принято, но она надеется, что уголовное дело всё-таки будет возбуждено. Депутат напомнил псковичке, что в случае, если отказ покажется ей немотивированным, она может обратиться в прокуратуру, полномочия которой позволяют инициировать продление проверки.
Напомним, летом 2018 года предприниматель Оксана Кожевникова пыталась возвести в парковой зоне на берегу реки Псковы павильон проката веломобилей, о чём заключила договор с МП Пскова «Северо-Западный ЦСМ». Когда материалы были приобретены, аренда оплачена, а строение почти возведено, выяснилось, что размещать подобные объекты в парке нельзя, поскольку территория является зоной охраняемого природного ландшафта. Предприниматель приостановила строительство, но с требованиями муниципального предприятия не согласилась, ссылаясь на заключённый договор. В результате в отсутствие хозяйки строение исчезло, предприниматель подала на МП в суд. Но ещё больше псковичку возмутил избирательный подход – остальные прокаты продолжили работу. С просьбой восстановить справедливость Оксана Кожевникова обратилась к Александру Котову.