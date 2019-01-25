Судебный процесс идёт по двум павильонам проката на набережной Псковы

17:21, 25 января 2019, ПАИ

По двум павильонам проката на набережной Псковы идёт судебный процесс. Об этом рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на встрече с предпринимателем Оксаной Кожевниковой, которая вновь обратилась к нему по вопросу, связанному с прокатами, сегодня, 25 января.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, в конце ноября псковичка обращалась к спикеру с просьбой разобраться в ситуации: её павильон для проката веломобилей городские власти посчитали незаконным, другие предприниматели, нарушившие те же требования, остались работать в парке до конца сезона и даже оставили свои объекты в парке по его окончании.

Оксана Кожевникова рассказала, что в декабре ознакомилась с материалами прокуратуры по протестам, вынесенным в адрес администрации города, но до сих пор в парке «всё стоит, всё замерло», и поинтересовалась, были ли получены ответы на запросы и обращения председателя Собрания.

Александр Котов сообщил, что за минувший период не раз общался по этому вопросу с главой администрации Пскова Александром Братчиковым и с руководством комитета по охране объектов культурного наследия. «Администрация отменила все выданные разрешения на размещение объектов в Финском парке и на набережной реки Псковы, в результате часть объектов из парка была убрана, осталось два. По этим двум объектам сейчас идёт судебный процесс – комитет по охране выдал предписание, владельцы отказались его выполнять, теперь ждём решения суда», - рассказал председатель Собрания.

Спикер отметил, что чуть ранее к нему в ходе приёма граждан обратились предприниматели, которые занимаются батутами. «В Детском парке ситуация такая же. Ко всем вне зависимости от организационно-правовой формы подход будет одинаковый, обусловленный постановлением Псковского областного Собрания депутатов. Не будет никакого двойного толкования норм», - подчеркнул Александр Котов и добавил, что рассчитывает на судебную практику, которая, наконец, поставит точку в вопросе.

Оксана Кожевникова в свою очередь рассказала, что по её обращению о незаконном сносе павильона решение пока не принято, но она надеется, что уголовное дело всё-таки будет возбуждено. Депутат напомнил псковичке, что в случае, если отказ покажется ей немотивированным, она может обратиться в прокуратуру, полномочия которой позволяют инициировать продление проверки.

Напомним, летом 2018 года предприниматель Оксана Кожевникова пыталась возвести в парковой зоне на берегу реки Псковы павильон проката веломобилей, о чём заключила договор с МП Пскова «Северо-Западный ЦСМ». Когда материалы были приобретены, аренда оплачена, а строение почти возведено, выяснилось, что размещать подобные объекты в парке нельзя, поскольку территория является зоной охраняемого природного ландшафта. Предприниматель приостановила строительство, но с требованиями муниципального предприятия не согласилась, ссылаясь на заключённый договор. В результате в отсутствие хозяйки строение исчезло, предприниматель подала на МП в суд. Но ещё больше псковичку возмутил избирательный подход – остальные прокаты продолжили работу. С просьбой восстановить справедливость Оксана Кожевникова обратилась к Александру Котову.