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Общество

Четыре иностранца незаконно вышли на рыбалку в Гдовском районе и едва не замёрзли

Возле деревни Кленно Гдовского района сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали группу иностранных граждан, ловивших рыбу в акватории Псковско-Чудского водоема без соответствующего разрешения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Четверо молодых людей вышли на своем транспорте на лед. Вскоре их транспорт вышел из строя. Начав замерзать, и осознавая, что самостоятельно им до берега уже не добраться, компания единогласно приняла решение позвать на помощь специалистов. Вскоре пограничники обнаружили мужчин и доставили на берег, отогрели и напоили чаем.

Специалисты выяснили, что они являются работниками одной из местных рыбопромысловых организаций и ловили рыбу без разрешения пограничного органа. Рыбаки признались, что знали все предъявляемые требования, но в погоне за уловом попросту их проигнорировали.

В итоге мужчин привлекли к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 18.3 КоАП РФ, в виде штрафов. Кроме того, пограничники провели с рыбками разъяснительную беседу.

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