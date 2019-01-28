Лучшую группу спецназначения ВДВ определят на конкурсе «Полярная звезда» в Пскове

18:06, 28 января 2019, ПАИ

Десантники проведут первенство Воздушно-десантных войск (ВДВ) в трех конкурсах Армейских Международных игр (АрМИ) в 2019 году на трех различных полигонах в апреле и мае.

Как сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, состязания по полевой выучке «Десантный взвод» будут проходить на полигоне «Раевское» в Новороссийске в середине апреля. Определение победителей по профессиональному мастерству в конкурсе «Полярная звезда» состоится на полигоне «Завеличье» в Пскове также в апреле. Конкурс «Конный марафон» пройдет на рязанском полигоне Сельцы в мае.

Особенность конкурсов «Полярная звезда» и «Конный марафон», проводимых впервые в истории Армейских международных игр, состоит в том, что первый из них выявит лучшую группу специального назначения, а второй - лучшее конное подразделение.

Победители конкурсов примут участие в международном этапе АрМИ-2019. Тренировки команд будут проходить на полигонах и учебных площадках ВДВ в Псковской, Волгоградской, Ульяновской, Рязанской, Московской, Тульской, Новороссийской, Омской, Ивановской, Костромской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, а также Бурятии и Приморье.