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Общество

Выставка «Его Величество Натюрморт» откроется 1 февраля в псковской библиотеке

1 февраля в 17:00 в Пскове в Центральной городской библиотеке (улица Конная, 6) откроется выставка «Его Величество Натюрморт», на которой будут представлены 25 работ Виктора Тимофеева, Сергея Каримова, Любови Желтышевой, Ирины Сафроновой, Николая Москалева и Юрия Жулина. Все авторы выставки входят в «псковскую фракцию» Творческого Союза художников России -  общественной организации, которая объединяет пятнадцать тысяч профессиональных художников по всей стране, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.

«Выставка «Его Величество Натюрморт» - это и художественное высказывание о времени и современности, и живописная сюита о простых вещах, предметах с метафизическим подтекстом и разнообразием сюжетов, стилей и материалов», - считает один из участников и организаторов выставки Виктор Тимофеев.

«В экспозиции - нюансы натюрморта как still life («тихая, неподвижная жизнь») переходят в итоге к natura morta, буквально – «мертвой природе». Надеюсь, что картины вызовут эмоциональный отклик. Кому-то просто понравятся. А кто-то и вовсе сможет погрузиться в состояние медитации», - заявил один из кураторов выставки Николай Москалев.

Художественную выставку дополнит экспозиция книг «Завтрак у Sotheby's». Кроме того, каждый посетитель получит в подарок буклет – небольшую страницу из истории «Его Величества Натюрморта».

Выставка будет работать до 1 марта.  

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