В дни празднования освобождения Ленинграда от фашистской блокады юные псковичи получили паспорта

17:46, 28 января 2019, ПАИ

Сегодня, 28 января, в Городском культурном центре Пскова прошло торжественное вручение паспортов 23-м псковичам, достигшим 14-ти лет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, первый документ, удостоверяющий личность, юношам и девушкам вручили глава Пскова Иван Цецерский и председатель областной общественной организации «Жители Блокадного Ленинграда», жительница блокадного Ленинграда Лариса Кравцова.

Иван Цецерский поздравил юных псковичей с получением паспорта и отметил, что это торжественное и запоминающееся на всю жизнь событие проходит в дни празднования освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Глава муниципалитета напомнил, что героическая оборона Ленинграда стала символом мужества советского народа: «Ценой своей жизни, героизма воины и жители Ленинграда отстояли город. По льду Ладожского озера с «большой земли» в осажденный город шли машины с продовольствием. Новгородскими и псковскими партизанами, колхозниками и крестьянами был послан в осажденный Ленинград через линию фронта с оккупированной территории первый обоз с продовольствием». Глава Пскова подчеркнул, что сотни блокадных детей-сирот обрели на Псковской земле новые семьи, новую малую родину.

Иван Цецерский подчеркнул, что необходимо чтить и хранить память тех, кто воевал за будущее. Он выразил уверенность в том, что подрастающее поколение станет ярким примером патриотизма, верности своему Отечеству и будет достойно выполнять свои гражданские обязанности и умело пользоваться правами.

Затем Иван Цецерский вручил юным псковичам паспорта и пожелал крепкого здоровья, неизменного оптимизма, благополучия.

Также к словам поздравления присоединилась Лариса Кравцова. Она пожелала ребятам удачи на их пути, верных решений, побед, а также уважительно относиться к старшему поколению и испытывать чувство гордости за свой город. Лариса Кравцова поделилась с юными псковичами воспоминаниями о блокаде: «Чувство голода было с нами постоянно, нам приходилось есть землю, клей, из ремней варить супы, в день выдавали всего 128 граммов хлеба».

После торжественного вручения паспортов ребята произнесли клятву юного гражданина РФ.

С важным событием детей и их родителей поздравили танцевальные коллективы и вокалисты города.