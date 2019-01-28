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Общество

Умер участник ГКЧП Александр Тизяков

26 января на 93-м году жизни умер бывший директор Машиностроительного завода имени Калинина (МЗиК), член ГКЧП Александр Тизяков, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию Екатеринбурга.

«Прощание с Александром Тизяковым пройдет 29 января в ДК имени Лаврова с 10:00 (8:00 по московскому времени). Он будет похоронен на Широкореченском кладбище», — говорится в сообщении.

Александр Тизяков

Депутат Государственной думы Андрей Ветлужских назвал Тизякова человеком-легендой, которого многие, в том числе и сам парламентарий, считают своим учителем. «Мой первый директор и наставник. Безмерно скорбим», — приводятся в сообщении его слова.

Александр Тизяков родился в деревне на территории нынешнего Татарстана. В девятом классе его призвали на фронт, где ему пришлось защищать родину в войне с Японией.

В 1950 году Тизяков начал работать шофером. Затем трудился на Уралхиммаше, где занялся комсомольской работой. Уже в 1954 году его назначили комсоргом ЦК ВЛКСМ на первой послевоенной Всесоюзной стройке — Свердловском заводе ЖБИ. Там он занимался не только комсомольской работой, но и непосредственно строительством объекта.

С 1956 по 1991 год работал на МЗиК: технологом, секретарем парткома, заместителем начальника литейного цеха, заместителем главного инженера по металлургическому производству, главным инженером и генеральным директором.

Под его руководством на предприятии создали и поставили на вооружение более 20 видов зенитно-ракетных комплексов, большинство из которых по тактико-техническим характеристикам являются непревзойденными в мире. В их числе зенитно-ракетная система С-300В.

У Александра Тизякова было более 30 авторских свидетельств на изобретения.

В 1988 году Александр Тизяков возглавил Ассоциацию государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР, а затем стал вице-президентом Научно-промышленного союза СССР.

С 18 по 21 августа 1991 года Александр Тизяков был членом ГКЧП. Его обвинили в участии в антигосударственном заговоре, возбудили уголовное дело и арестовали. В январе 1993 года Александра Тизякова освободили, а в феврале 1994 года Госдума объявила амнистию.

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