Кинопремьеры недели: Байопик о самом молодом драгдилере США, «Фаворитка» и семейная комедия с Марком Уолбергом

09:54, 30 января 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, по его мнению, заслуживающих наибольшего внимания. Кинопремьеры этой недели: криминальная драма «Белый парень Рик» о самом молодом наркодилере Америки, историческая костюмная трагикомедия «Фаворитка» с Рэйчел Вайс и Эммой Стоун, а также комедия «Семья по-быстрому» с Марком Уолбергом.

«Белый парень Рик»

Биографическая криминальная драма, основанная на реальной истории самого молодого наркобарона Америки: Ричарда Вэрша-младшего (в фильме его играет Ричи Мерритт). В 1980-х в возрасте 15 лет этот паренек смог стать самым успешным и авторитетным наркоторговцем в Детройте, а потом некоторое время стучал на своих подельников агентам ФБР. История, правда, так и не увенчалась хэппи-эндом: наркобарона-малолетку приговорили к пожизненному заключению. Фильм Яна Деманжа (берлинский «Медведь» в 2014-ом за картину «71») не только показывает историю становления наркодилерской карьеры Верша, но и затрагивает его весьма непростые взаимоотношения с семьей. В частности, с отцом – предприимчивым мелким оружейным торговцем, роль которого исполнил усатый и зализанный Мэттью МакКонахи. В качестве бонуса герой МакКонахи расскажет, как правильно продавать «Калашников».

С картиной Деманжу помогал в качестве продюсера Даррен Аронофски, а премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Теллуриде (Колорадо, США). Позже фильм был представлен и на канадском Toronto International Film Festival.

«Фаворитка»

Костюмная трагикомедия манерного и педантичного греческого режиссера Йоргоса Лантимоса («Убийство священного оленя», «Лобстер»), который за свою пока еще небольшую карьеру успел увезти из Канн целых три пальмовых веточки. В своем новом фильме Лантимос рассказывает нам о временах англо-французской войны XVIII века. Вместо хворающей королевы Анны бразды правления страной берет на себя ее приближенная подруга Сара. На дворцовом пороге в это время появляется ушлая служанка Эбигейл. Сара берет ее под свое покровительство, но вскоре выясняется, что у Эбигейл серьезные амбиции. Она завоевывает доверие королевы Анны и перебегает дорогу Саре.

Фильм Лантимоса, взявший в Венеции двух «Львов», а затем прокатившийся практически по всем крупным мировым киносмотрам, номинирован, ко всему прочему, на 10 оскаровских статуэток. Свои многочисленные награды и номинации картина полностью оправдывает. Масштабность и красота декораций, великолепные костюмы, невероятная операторская работа и художественная выразительность в духе «Барри Линдона» великого Стэнли Кубрика – какие еще аргументы нужны для просмотра «Фаворитки» именно на большом экране? В ролях, традиционно у Лантимоса, задействованы только лучшие: Оливия Колман (успела отхватить за роль в «Фаворитке» кубок Вольпи за лучшую женскую роль в Канне и «Золотой глобус»), Рэйчел Вайс, Эмма Стоун и Николас Холт.

«Семья по-быстрому»

Легкомысленно-пушистая и ни на что не претендующая семейная комедия режиссера Шона Андерса, из головы которого когда-то родился сценарий успешной и всеми любимой картины «Мы – Миллеры». Сюжет нового творения Андерса также незатейлив и снова вертится вокруг американской семейки среднего класса. Бездетная пара Пит и Элли решаются усыновить ребенка, в итоге же к ним в семью приходят сразу трое детей разного возраста. По ходу пьесы супруги будут постигать великое и сложное учение о том, как стать хорошими родителями.

По этому коротенькому вводному абзацу уже можно догадаться, что нас ждет комедия-пустышка, которая заставит вспомнить похожие по духу и стилю «воскресные» фильмы далеких 1990-х. Параллели легко найдутся с фильмами, в которых играли Стив Мартин или тот же Чарльз Гродин (например, «Бетховен»), а также с «семейными» лентами на подобие «Соседи. На тропе войны». Посмотреть этот фильм можно только лишь ради того, чтобы попытаться понять, что же в этой ми-ми-мишной чепухе забыли Марк Уолберг на пару с Роуз Бирн.

Картины выходят в прокат с 31 января.