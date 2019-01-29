У псковского Росреестра появилась официальная группа «ВКонтакте»

16:32, 29 января 2019, ПАИ

Управление Росреестра по Псковской области создало официальную группу в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, группа создана для оперативного оповещения граждан об изменениях в законодательстве, новостях государственной регистрации недвижимости, обеспечения максимальной доступности справочной и другой информации.

«Подписавшись на публичную страницу Управления, жители Псковской области смогут первыми узнать о новостях регионального ведомства, анонсах, релизах, уведомлениях о проведении «горячих линий», дней открытых дверей, а также других мероприятиях, планируемых псковским Росреестром», - отметили в ведомстве.