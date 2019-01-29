В рамках развития ТОСов «Единая Россия» провела мероприятия в Усвятском и Великолукском районах

15:49, 29 января 2019, ПАИ

«Единая Россия» продолжает серию информационных встреч, направленных на развитие и повышение эффективности ТОСовского движения в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», 28 января разъяснительные беседы состоялись в Усвятском и Великолукском районах.

Обсудить вопрос создания территориального общественного самоуправления в городских и сельских поселениях пришли представители местной власти и инициативные граждане, заинтересованные в улучшении условий жизни в своих районах.

По словам заместителя председателя регионального комитета по вопросам местного самоуправления Вячеслава Коркина, на территории Псковской области уже созданы 19 ТОСов, которые активно функционируют и наращивают связь граждан с местным самоуправлением городов и сел. «На данный момент, региональная администрация выделила 3,5 миллиона рублей на грантовую поддержку ТОС. Это значит, что любой ТОС, даже не оформленный как юридическое лицо, сможет написать проект, нацеленный на получение тех или иных благ и получить региональное финансирование. Кроме того, через всероссийскую Ассоциацию ТОС, можно принять участие и в федеральных грантах», - сообщил он.

В свою очередь представители Ассоциации ТОС Наталья Мельникова и Антон Шестаков проинформировали присутствующих о том, какие формы ТОС могут быть созданы и какие направления деятельности может охватить конкретный ТОС. При этом они заверили представителей районов в том, что окажут им всю необходимую поддержку в создании ТОСовского движения в каждом населенном пункте.

«Запрос на территориальное общественное самоуправление высок. Во-первых, это возможность привлечь дополнительные ресурсы на конкретную местность. Во-вторых, это прекрасный вариант направить инициативу граждан в полезное русло», - обозначил важность создания ТОС региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов.