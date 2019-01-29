Порядка 30 тематических мероприятий пройдут в Год театра в Псковской области
В течение 2019 года в Псковской области состоятся порядка 30 тематических мероприятий, посвященных Году театра. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, соответствующий план ранее утвердил губернатор Михаил Ведерников.
Откроет Год театра XXVI
В Великих Луках запланирована серия исторических квестов на тему становления и развития городского театра. Его участники станут свидетелями создания первых спектаклей с участием С. Эйзенштейна, организации профессиональной труппы, возрождения театральной жизни в послевоенные годы и других знаковых событий. Кроме того, запланирована серия мероприятий, посвященных
В марте состоится конкурс творческих работ молодых актеров театров Псковской области. Его итоги подведут во Всемирный день театра, который отмечается 27 марта. Великолукский драматический театр и Белорусский государственный академический музыкальный театр (Минск) проведут обменные гастроли.
В июне Псковский областной центр народного творчества организует открытый фестиваль «Затея сельской остроты». Каждый год в деревне Бугрово Пушкиногорского района собираются народные театральные и фольклорные коллективы, самодеятельные студии из разных уголков региона.
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Торжественная церемония закрытия Года театра назначена на декабрь 2019 года. Подведение итогов года и награждение лучших театральных коллективов состоится в Великолукском драматическом театре. Завершится вечер премьерным спектаклем ВДТ.
Подробнее о приуроченных к Году театра в Псковской области мероприятиях можно узнать здесь >>>.