Порядка 30 тематических мероприятий пройдут в Год театра в Псковской области

16:51, 29 января 2019, ПАИ

В течение 2019 года в Псковской области состоятся порядка 30 тематических мероприятий, посвященных Году театра. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, соответствующий план ранее утвердил губернатор Михаил Ведерников.

Откроет Год театра XXVI -й Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль, который пройдет в Пскове с 8 по 16 февраля. В нем примут участие театральные труппы из Москвы, Санкт-Петербурга , Казани, Нижнего Новгорода и других городов России, а также из Бухареста. Слушателям лекций эксперты расскажут о Шекспире в современном театре, Александре Пушкине в зарубежных экранизациях, советской драматургии после Великой Отечественной войны и многом другом.

В Великих Луках запланирована серия исторических квестов на тему становления и развития городского театра. Его участники станут свидетелями создания первых спектаклей с участием С. Эйзенштейна, организации профессиональной труппы, возрождения театральной жизни в послевоенные годы и других знаковых событий. Кроме того, запланирована серия мероприятий, посвященных 100-летию Великолукского драматического театра: выставки, премьеры спектаклей, творческие вечера, подготовка и выпуск историко-документальных и литературных очерков к вековому юбилею. В октябре в театре откроется музейная гостиная.

В марте состоится конкурс творческих работ молодых актеров театров Псковской области. Его итоги подведут во Всемирный день театра, который отмечается 27 марта. Великолукский драматический театр и Белорусский государственный академический музыкальный театр (Минск) проведут обменные гастроли.

В июне Псковский областной центр народного творчества организует открытый фестиваль «Затея сельской остроты». Каждый год в деревне Бугрово Пушкиногорского района собираются народные театральные и фольклорные коллективы, самодеятельные студии из разных уголков региона.

В 53-й раз в этом году состоится Всероссийский Пушкинский праздник поэзии. В день рождения А. С. Пушкина в Михайловском соберутся почитатели литературы и искусства, писатели и поэты из регионов России и зарубежья, музыканты и актеры, мастера художественных промыслов.

Юбилейный ( 15-й ) раз в июне в деревне Бугрово Пушкиногорского района пройдет областной конкурс сказителей. Его цель — возрождение традиции сказывания русской народной сказки, сохранение преемственности поколений.

В сентябре в 5-й раз состоится фестиваль любительских и самодеятельных театров «В Себеж — к Гердту!». В ноябре в Нееловском культурно-досуговом центре Псковского района в рамках Дня любительского театра «Своя игра» выступят лучшие труппы региона.

Торжественная церемония закрытия Года театра назначена на декабрь 2019 года. Подведение итогов года и награждение лучших театральных коллективов состоится в Великолукском драматическом театре. Завершится вечер премьерным спектаклем ВДТ.

Подробнее о приуроченных к Году театра в Псковской области мероприятиях можно узнать здесь >>>.