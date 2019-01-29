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Общество

Тонкости этикета и специфическую лексику изучают в школе ганзейского волонтера в Пскове

Тонкости этикета и специфическую туристическую лексику на английском языке изучают в школе ганзейского волонтера в Пскове, сообщила заместитель директора Псковского городского молодежного центра Олеся Назарой в эфире проекта ПАИ-live 29 января.

Она рассказала, что в 2013 году во время русских ганзейских дней озадачились темой этикета перед будущим визитом иностранных гостей. Тогда, пояснила Олеся Назарой, появились вопросы, например, не все народы любят близкий тактильный контакт.

«Волонтеры – это замечательные позитивные ребята, но где-то нельзя перегнуть», – добавила она.

Что же касается английского языка, то, по словам, Олеси Назарой, для сопровождающих волонтёров его знание является обязательным, поэтому на лекциях, в основном, изучают специфическую туристическую лексику, например, названия псковских достопримечательностей.

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