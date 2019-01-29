Олеся Назарой: Хотелось бы, чтобы волонтер реагировал максимально спокойно в кризисных ситуациях

17:20, 29 января 2019, ПАИ

«Хотелось бы, чтобы волонтер реагировал максимально спокойно в кризисных ситуациях», – заявила заместитель директора Псковского городского молодежного центра Олеся Назарой в эфире проекта ПАИ-live 29 января.

Олеся Назарой рассказала, что выпускное тестирование в школе ганзейского волонтера включает в себя около 30 вопросов о ганзейских днях, истории Ганзейского союза и Пскова. По ее мнению, это «довольно элементарный уровень», но, если человек не отвечает на эти вопросы, «его страшно выпускать к делегациям».

Она сказала, что также есть вопросы по этикету «с психологическим контекстом», например, как поведет себя человек в той или иной ситуации. По словам Олеси Назарой, психологическим аспектам в работе с волонтерами нужно уделять внимание.