Обучившихся в школе волонтера для работы на Ганзе-2019 поделят на три группы с разными задачами

17:36, 29 января 2019, ПАИ

Школа ганзейского волонтёра завершит свою работу в марте. После чего, в апреле, всех обучившихся соберут и поделят на три смысловые группы для работы на Ганзейских днях в Пскове, сообщила заместитель директора Псковского городского молодежного центра Олеся Назарой в эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 29 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Олеся Назарой рассказала, что самой многочисленной группой будет «сопровождение». В неё войдут волонтеры со знанием английского и, возможно, немецкого языков. Во вторую группу включат волонтёров-организаторов. А третья — самая малочисленная и интеллектуальная группа – станет «штабом», который в течение 24 часов будет оказывать поддержку молодым делегатам, в основном по ночам, когда досуг для них не организован.

Напомним, в 2013 году Псков завоевал право принять в 2019 году 39-е Международные Ганзейские дни. В декабре 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым празднованию Международных Ганзейских дней в Пскове был придан федеральный статус. Ганзейские дни в Пскове будут проходить с 27 по 30 июня 2019 года.