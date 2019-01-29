В тюрьму отправился водитель ГАЗа, сбивший насмерть женщину на улице Вокзальной в Пскове

17:32, 29 января 2019, ПАИ

1 год и 6 месяцев проведет в колонии-поселения 65-летний пскович за наезд на пешехода со смертельным исходом, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Установлено, что в январе 2017 года днем этот мужчина на автомобиле ГАЗ-3507 перед нерегулируемым пешеходным переходом в районе дома № 17 на улице Вокзальной Пскова не остановился и не снизил скорость, в результате чего автомашина наехала на 56-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончалась на месте.

В прокуратуре рассказали, что подсудимый вину в совершенном преступлении не признал, полагал, что в его действиях отсутствует состав преступления, так как он не имел технической возможности предотвратить данное происшествие.

Несмотря на позицию подсудимого, в ходе судебного заседания установлена его вина в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека).

Кроме лишения свободы, подсудимому запретили управление механическими транспортными средствами на 2 года 6 месяцев, добавили в ведомстве.