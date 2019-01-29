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Общество

На 2 года в тюрьму может отправиться псковичка за удар по голове соседки из-за открытой двери в подъезд

До 2 лет лишения свободы грозит псковичке за удар деревянным бруском по голове оппонентки, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

В ходе дознания установлено, что в конце ноября 2018 года между псковичками, проживающими в одном подъезде, произошел конфликт, причиной которого явился неработающий домофон. Семья потерпевшей в этот день ожидала приезда участкового врача в связи с болезнью малолетнего ребенка. Поскольку домофон в их квартире не работал, она взяла из квартиры деревянный брусок и зафискировала им дверь, чтобы та находилась в открытом положении. В свою очередь другая женщина была недовольна тем, что дверь в подъезд соседи часто оставляют открытой, поскольку там она хранила детскую коляску, и при открытой двери в подъезд входили посторонние люди, животные, что не устраивало молодую псковичку. Увидев деревянный брусок возле двери, она убрала его, но спустя некоторое время женщина из семьи, ожидавшей врача для ребенка, принесла новый брусок.

Тогда ее соседка взяла вышеуказанный деревянный брусок и стала поджидать человека, который его положил. Спустя некоторое время другая женщина вновь спустилась проверить, открыта ли дверь. Между ними произошел конфликт: женщина, настаивавшая на закрытии двери в подъезд, ударила бруском по голове потерпевшую, нанеся ей рану. В прокуратуре пояснили, что это повлекло легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью потерпевшего с применением предмета, используемого в качестве оружия) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

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