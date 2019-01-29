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Общество

Сбивать сосульки с крыш и убирать снег рекомендует предпринимателям и собственникам зданий администрация Пскова

В связи с метеорологическими особенностями администрация Пскова порекомендовала предпринимателям и собственникам зданий привести в порядок свои территории и избавиться от гололедицы и сосулек на крышах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Отдел потребительского рынка и услуг администрации Пскова обращает внимание руководителей предприятий торговли и общественного питания, а также индивидуальных предпринимателей на необходимость соблюдения Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова, утвержденных Решением Псковской городской Думы от 29 апреля 2011 года №1692.

Владельцам объектов благоустройства необходимо обеспечивать надлежащее содержание и своевременную уборку своей прилегающей территории: стационарные объекты - 10 метров по периметру, нестационарные торговые объекты - 5 метров по периметру.

Кроме того, владельцы (арендаторы) объектов благоустройства в зимний период обязаны обеспечить содержание отведенных и прилегающих территорий в чистоте и порядке, надлежащем санитарном состоянии, недопущение захламления и загрязнения бытовым и строительным мусором, а также осуществлять своевременную уборку зданий от снега.

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