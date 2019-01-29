Итоговое епархиальное собрание состоялось в Великолукской епархии

21:52, 29 января 2019, ПАИ

28 января в большом зале Епархиального управления состоялось итоговое епархиальное собрание духовенства Великолукской епархии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии, его возглавил епископ Великолукский и Невельский Сергий.

В мероприятии приняли участие члены епархиального совета, благочинные церковных округов Великолукской епархии, настоятели и клирики приходов.

Открывая заседание, правящий архиерей выступил с докладом, в котором подвел итоги 2018 года.

Во второй части мероприятия, с краткими сообщениями о результатах работы в истекшем году, выступили благочинные церковных округов и их помощники, а также руководители отделов Великолукской епархии.

В заключение епископ Сергий поблагодарил всех должностных лиц Великолукской епархии, игуменов монастырей, благочинных, руководителей епархиальных отделов, настоятелей приходов, всё духовенство и церковных работников за труды, понесенные в 2018 году и пожелал «Божьего благословения и благодатной помощи в предстоящем многотрудном и ответственном служении во славу Святой Православной Церкви».