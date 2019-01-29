0
21:52
Итоговое епархиальное собрание состоялось в Великолукской епархии
20:19
Археологи предполагают, что обнаружили одни из самых ранних погребений на улице Свердлова в Пскове
19:16
Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Медведева по комплексному развитию села
18:27
Псковская область заняла 55-е место в рейтинге регионов РФ по числу посетивших их в 2018 году туристов
18:05
Что немцу хорошо: ПАИ-live с Олесей Назарой (ВИДЕО)
18:04
Выше нормы ожидается температура в феврале в Псковской области
17:58
Молодая гвардия Ганзы
Еще новости
Общество

Итоговое епархиальное собрание состоялось в Великолукской епархии

28 января в большом зале Епархиального управления состоялось итоговое епархиальное собрание духовенства Великолукской епархии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии, его возглавил епископ Великолукский и Невельский Сергий. 

В мероприятии приняли участие члены епархиального совета, благочинные церковных округов Великолукской епархии, настоятели и клирики приходов. 

Открывая заседание, правящий архиерей выступил с докладом, в котором подвел итоги 2018 года.

Во второй части мероприятия, с краткими сообщениями о результатах работы в истекшем году, выступили благочинные церковных округов и их помощники, а также руководители отделов Великолукской епархии.

В заключение епископ Сергий поблагодарил всех должностных лиц Великолукской епархии, игуменов монастырей, благочинных, руководителей епархиальных отделов, настоятелей приходов, всё духовенство и церковных работников за труды, понесенные в 2018 году и пожелал «Божьего благословения и благодатной помощи в предстоящем многотрудном и ответственном служении во славу Святой Православной Церкви».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Итоговое епархиальное собрание состоялось в Великолукской епархии
29 января 2019
Итоговое епархиальное собрание состоялось в Великолукской епархии
Археологи предполагают, что обнаружили одни из самых ранних погребений на улице Свердлова в Пскове
29 января 2019
Археологи предполагают, что обнаружили одни из самых ранних погребений на улице Свердлова в Пскове 1
Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Медведева по комплексному развитию села
29 января 2019
Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Медведева по комплексному развитию села 9
Псковская область заняла 55-е место в рейтинге регионов РФ по числу посетивших их в 2018 году туристов
29 января 2019
Псковская область заняла 55-е место в рейтинге регионов РФ по числу посетивших их в 2018 году туристов
Что немцу хорошо: ПАИ-live с Олесей Назарой (ВИДЕО)
29 января 2019
Что немцу хорошо: ПАИ-live с Олесей Назарой (ВИДЕО)
Выше нормы ожидается температура в феврале в Псковской области
29 января 2019
Выше нормы ожидается температура в феврале в Псковской области
Росавтодор согласовал проекты Псковской области по «Безопасным и качественным дорогам»
29 января 2019
Росавтодор согласовал проекты Псковской области по «Безопасным и качественным дорогам»
Сгоревшую крышу дома в селе Славковичи Порховского района отремонтируют до 1 марта
29 января 2019
Сгоревшую крышу дома в селе Славковичи Порховского района отремонтируют до 1 марта

Идет загрузка...