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Общество

Фотовыставка студентки псковского колледжа искусств открылась в библиотеке «Родник»

28 января в библиотеке «Родник» им. С. Золотцева в Пскове открылась фотовыставка «Мир, каким я его вижу» студентки 4 курса специализации «Фотовидеотворчество» Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Лады Андреевой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

На выставке представлены работы за 3,5 года обучения в колледже. Она включает фотографии разных жанров: портрет, пейзаж, репортажная фотография. На открытии фотовыставки присутствовали преподаватели и студенты колледжа искусств, друзья и близкие фотохудожницы, её сестра.   

Как отметил преподаватель колледжа Николай Владимиров, Лада Андреева старается поймать красивые, случайные кадры, а не делать постановочные фотографии. «Её творчество очень светлое и жизнерадостное, пропитано любовью и добротой», – сказал он.

По словам Лады Андреевой, любовь к фотографии пришла к ней недавно, но она «надеется научиться этому и продолжить радовать всех своим творчеством». Отмечается, что больше всего студентка любит делать фотографии в жанрах «портрет» и «макросъёмка», а также фотографировать животных.

Добавим, что организация персональных студенческих выставок в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева проходит в рамках цикла «Радость творчества».

Посетить фотовыставку Лады Андреевой в библиотеке «Родник» можно до 8 февраля.

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