Неделя безопасного рунета пройдет в Псковской областной библиотеке с 5 по 14 февраля
С 5 по 14 февраля в Псковской областной универсальной научной библиотеке пройдут мероприятия в рамках Недели безопасного рунета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.
В ходе мероприятий будет акцентировано внимание на проблемы безопасного использования сети Интернет, цифровых технологий, этичного использования сервисов телекоммуникационных систем, формирование информационно-образовательной среды для детей и взрослых.
В течение Недели безопасного рунета желающие смогут посетить день информации «Позитивный и безопасный контент Псковской научной библиотеки», информационно-игровой час «По безопасным дорогам Интернета», «Как обезопасить своего ребенка в Интернете. Обзор полезных ресурсов».
6 февраля в 14.30 состоится День информации «Цифровой гражданин. Безопасно используем ресурсы Интернет», в программе которого темы «Безопасное путешествие в виртуальном пространстве. Риски и правила», «Всемирная Сеть. Опасность. Как себя уберечь». Посетители познакомятся не только с основными правилами безопасного использования сети Интернет, но и с качественными, безопасными, познавательными и образовательными ресурсами научной библиотеки.
Для посещения мероприятий необходима предварительная запись по телефону: 72-83-98, e-mail: sbopskov@yandex.ru. Координатор – заведующая информационным центром библиотеки Елена Галанцева.