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Общество

Археологи предполагают, что обнаружили одни из самых ранних погребений на улице Свердлова в Пскове

Археологи предполагают, что обнаружили одни из самых ранних погребений на территории Старовознесенского VIII раскопа на улице Свердлова в Пскове, которые относятся к периоду до строительства каменного храма Вознесения Старовознесенского монастыря и первого упоминания обители в летописи в 1420 году, сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.

Фото: Археологический центр Псковской области (Instagram)

«Мы уже не раз рассказывали, что в ходе работ на улице Свердлова было сделано немало открытий и Старовознесенский VIII раскоп не стал исключением», – отметили археологи.

Фото: Археологический центр Псковской области (Instagram)

Отмечается, что женские украшения из погребения и сам обряд (могилы по периметру обложены известняковыми плитами) указывают на XIII-XIV века. «Нельзя однозначно говорить, что это монастырские погребения. В то непростое и опасное время территория города сократилась и здесь могло оказаться пригородское кладбище», – добавили археологи.  

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