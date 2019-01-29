Археологи предполагают, что обнаружили одни из самых ранних погребений на улице Свердлова в Пскове

20:19, 29 января 2019, ПАИ

Археологи предполагают, что обнаружили одни из самых ранних погребений на территории Старовознесенского VIII раскопа на улице Свердлова в Пскове, которые относятся к периоду до строительства каменного храма Вознесения Старовознесенского монастыря и первого упоминания обители в летописи в 1420 году, сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.

«Мы уже не раз рассказывали, что в ходе работ на улице Свердлова было сделано немало открытий и Старовознесенский VIII раскоп не стал исключением», – отметили археологи.

Отмечается, что женские украшения из погребения и сам обряд (могилы по периметру обложены известняковыми плитами) указывают на XIII-XIV века. «Нельзя однозначно говорить, что это монастырские погребения. В то непростое и опасное время территория города сократилась и здесь могло оказаться пригородское кладбище», – добавили археологи.