Укравший планшет в одном из развлекательных комплексов Пскова мужчина предстанет перед судом

18:45, 30 января 2019, ПАИ

В Пскове перед судом предстает мужчина, укравший планшет в одном из спортивно-развлекательных комплексов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

4 января днем 46-летний местный житель, находясь вместе с дочерью в спортивно-развлекательном комплексе, украл планшет Lenovo TB3-850M, принадлежавший организации. На следующий день полиция установила личность мужчины через камеры видеонаблюдения и изъяла похищенный планшет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело направлено в суд.