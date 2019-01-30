Около 20 тонн белорусских яблок не пропустили через границу в Псковской области

18:03, 30 января 2019, ПАИ

На юге Псковской области сотрудники Псковской таможни не пропустили через границу 19,67 тонн яблок, которые везли из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Яблоки везли в двух малотоннажных автомобилях. Выяснилось, что никаких сопроводительных документов на товар у водителей не было. Мужчины не хотели подчиняться законным требованиям сотрудников ведомства. Спустя некоторое время водитель одного транспортного средства требованиям сотрудников таможни подчинился, и товар был доставлен на охраняемый. Водитель второго транспортного средства, оставив документы на машину и водительские права таможенникам, скрылся с места задержания и вернулся только через сутки.

Транспортные средства с яблоками были переданы Управлению Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. В рамках соблюдения законодательства Евразийского экономического союза яблоки были уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже.