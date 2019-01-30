0
17:33
Фермерский рынок и «средневековой порт» появятся в Пскове в Ганзейские дни
17:19
Александр Котов: Благодаря «Народному признанию» мы узнаём истории успеха
17:11
Псковичка обратилась к главному санитарному врачу РФ с просьбой озаботиться наличием пеленальных столиков в общественных туалетах
17:06
Установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования объектов в Псковской области
17:02
«Массовая свадьба» может состояться в Пскове в дни Ганзы-2019
15:59
Общественная палата будет вести мониторинг региональных премий, подобных «Народному признанию»
15:05
Михаил Ведерников и Ольга Голодец обсудили подготовку к Ганзейским дням в Пскове
Еще новости
Общество

Около 20 тонн белорусских яблок не пропустили через границу в Псковской области

На юге Псковской области сотрудники Псковской таможни не пропустили через границу 19,67 тонн яблок, которые везли из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Яблоки везли в двух малотоннажных автомобилях. Выяснилось, что никаких сопроводительных документов на товар у водителей не было. Мужчины не хотели подчиняться законным требованиям сотрудников ведомства. Спустя некоторое время водитель одного транспортного средства требованиям сотрудников таможни подчинился, и товар был доставлен на охраняемый. Водитель второго транспортного средства, оставив документы на машину и водительские права таможенникам, скрылся с места задержания и вернулся только через сутки.

Транспортные средства с яблоками были переданы Управлению Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. В рамках соблюдения законодательства Евразийского экономического союза яблоки были уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фермерский рынок и «средневековой порт» появятся в Пскове в Ганзейские дни
30 января 2019
Фермерский рынок и «средневековой порт» появятся в Пскове в Ганзейские дни
Александр Котов: Благодаря «Народному признанию» мы узнаём истории успеха
30 января 2019
Александр Котов: Благодаря «Народному признанию» мы узнаём истории успеха
Псковичка обратилась к главному санитарному врачу РФ с просьбой озаботиться наличием пеленальных столиков в общественных туалетах
30 января 2019
Псковичка обратилась к главному санитарному врачу РФ с просьбой озаботиться наличием пеленальных столиков в общественных туалетах
Установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования объектов в Псковской области
30 января 2019
Установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования объектов в Псковской области
«Массовая свадьба» может состояться в Пскове в дни Ганзы-2019
30 января 2019
«Массовая свадьба» может состояться в Пскове в дни Ганзы-2019
Общественная палата будет вести мониторинг региональных премий, подобных «Народному признанию»
30 января 2019
Общественная палата будет вести мониторинг региональных премий, подобных «Народному признанию» 1
Михаил Ведерников и Ольга Голодец обсудили подготовку к Ганзейским дням в Пскове
30 января 2019
Михаил Ведерников и Ольга Голодец обсудили подготовку к Ганзейским дням в Пскове 1
Сергей Грахов: За мусор должен платить его производитель
30 января 2019
Сергей Грахов: За мусор должен платить его производитель

Идет загрузка...