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Торгующих ювелирными изделиями юрлиц в Гдовском районе прокуратура обязала устранить нарушения прав потребителей

Прокуратура Гдовского района провела проверку соблюдения законодательства об обороте драгоценных металлов и драгоценных камней. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, в ходе проверки установлено, что юридическими лицами, занимающимися на территории района реализацией драгоценных металлов и драгоценных камней, допускаются многочисленные нарушения требований законодательства об их обороте.

Так, продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о товарах и их изготовителях, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров. Информация в обязательном порядке должна содержать, среди прочего, правила и условия эффективного и безопасного использования товара.

Однако правила и условия эффективного и безопасного использования товара в торговых точках отсутствуют.

Также в информации о предлагаемых к продаже ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, ограненных изумрудах и бриллиантах, отсутствуют извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и сертификации драгоценных камней.

Также не все ярлыки ювелирных изделий содержат информацию о том, что в качестве вставок материалов искусственного происхождения, обладающих характеристиками (свойствами) драгоценных камней, использованы камни, не являющиеся драгоценными.

Более того, весы, позволяющие по требованию покупателя в его присутствии произвести взвешивание приобретенного ювелирного и другого изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, отсутствуют.

В этой связи прокуратурой района в адрес руководителей юридических лиц внесено 2 представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Представление рассмотрено, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

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