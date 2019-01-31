«Четкий аудит» в Псковпассажиравтотрансе предложил провести Алексей Севастьянов

12:53, 31 января 2019, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания, президент Федерации футбола Псковской области, президент футбольного клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов предложил провести «четкий аудит» на госпредприятии «Псковпассажиравтотранс». Об этом депутат заявил в ходе 28-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов, которая проходит сегодня, 31 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Алексея Севастьянова, сейчас Псковпассажиравтотранс представляет собой предприятие с большой кадастровой стоимостью, при этом с «бестолковым количеством помещений и бестолковым складом запчастей и горюче-смазочных материалов, которые уже пришли в негодность». При этом депутат отметил, что на предприятии нет «современного подхода к ремонту техники».

«Мы покупаем все время разные модели автобусов. Нельзя покупать одновременно МАЗы и ЛИАЗы, это миллионы. Пока мы это все не пройдем, мы будет каждые три года глотать эту ситуацию», - считает Алексей Севастьянов.

По его мнению, подобные действия влияют на формирование тарифов. Депутат также напомнил, что во многих городах выстроенная сеть позволяет гражданам пользоваться общественным транспортом бесплатно.