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Возможность участия Псковской области в проекте по созданию библиотек нового поколения обсудил Михаил Ведерников с гендиректором РГБ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с гендиректором Российской государственной библиотеки Вадимом Дудой. В рамках встречи обсуждалась возможность участия Псковской области в проекте по созданию библиотек нового поколения. Об этом губернатор сообщил на своей странице в Instagram.

Фото из Instagram губернатора Псковской области.

«Речь идет, в первую очередь, об апгрейде сельских и районных библиотек. Программа подразумевает реконструкцию привычного пространства так, что библиотека перестает быть просто местом хранения книг. Это место общения, развития и досуга. Благодаря грамотному зонированию и современному оснащению, здесь можно устраивать тематические вечера, проводить мастер-классы, встречи с интересными людьми, работать в Интернете или просто почитать книгу. Для маленького поселка, где зачастую нет даже ДК, это настоящая находка», - пишет губернатор.

«Минкультуры и РГБ реализовали пилотные проекты всего в нескольких регионах, договорились, что теперь в их числе будет и Псковская область. Выберем сразу несколько муниципальных библиотек и подготовим заявку. Будем работать, чтобы таких центров жизни в наших деревнях и селах было как можно больше! Также договорился о возможности экскурсий в «Ленинку» для наших детей», - заключил Михаил Ведерников.

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