Малыш при драйвах

17:42, 01 февраля 2019, ПАИ

В прокат вышла лента «Белый парень Рик» французского режиссера Яна Деманжа: биографическая криминальная драма о Ричарде Верше-младшем - самом молодом наркоторговце Америки 1980-х. Муслим Камалов считает, что авторы поленились выжать из реальной и громкой истории достаточно материала для художественного фильма, что привело к весьма блеклому результату.

Рик Верш-младший (Ричи Мерритт) – 15-летний подросток, выросший в неполной семье на улицах не самого благополучного района Детройта 80-х – решает пойти по стопам мутного папаши – торговца оружием (усач Мэттью МакКонахи) и продает местной грозной афроамериканской банде несколько модернизированных АК-74. После успешной сделки новые друзья Рикки торжественно нарекают его Белым парнем Риком, а позже начинают приглашать паренька на пышные вечеринки «для своих».

Подросток соблазняется золотыми цацками, деньгами, стволами и прочими «благами», которые он теперь может получать без особых усилий, благодаря новым браткам из гетто. «Белую ворону» замечают коршуны из ФБР, которые постоянно «незаметно» трутся возле преступных группировок. Федералы вылавливают Рика, чтобы сделать из него идеального стукача, поскольку уже давно жаждут отправить на нары главарей местных банд и прикрыть тем самым наркотрафик в городе. Их главный козырь для давления на Рикки – его отец, которого они могут взмахом одной руки прижучить за нелегальную продажу оружия плохим парням.

Эта вполне себе реальная и нашумевшая в свое время история, увы, не заканчивается хэппи-эндом. Если не полениться, чуть-чуть полюбопытствовать и посмотреть хотя бы вот эту недавнюю документалку, выяснится, что в результате всех криминальных событий малолетний нарко-воротила Верш-младший получит пожизненный срок за торговлю героином/кокаином в особо крупном и отсидит около 30 лет. За эти годы вне толстых стен тюрьмы в жизни Рикки произойдет много разных событий: у него умрут отец и бабушка с дедушкой, вырастет и обзаведется собственной семьей дочь, а французский режиссер Ян Деманж посвятит Рикки целый полнометражный фильм. Блеклый, монотонно-утомительный и вовсе необязательный фильм.

Немудрено, что, прокатившись по трем крупным киносмотрам, фестивальщик Деманж не получил за «Рика» ровным счетом ни одной награды. Фильм с кинематографической точки зрения совершенно ничем не примечателен: это всего лишь крайне неряшливо описанные четыре года (1984-1987) жизни несовершеннолетнего парня, который благодаря своей наивности и максимализму, попадает в переплет, что называется, «по незнанке».

В такую же, только сценарную, «незнанку», видимо, угодили и авторы фильма Энди Уайсс, Ной Миллер и Логан Миллер, благодаря усилиям которых картина постепенно лишается целостности и буквально разваливается на отдельные куски. Несмотря на двухчасовой хронометраж, Деманж опасается не уложиться в отведенное время и постоянно спешит: вот мы шныряем по улицам Детройта, через минуту – тусуемся под непризнанные хиты 1980-х на дискотеке, еще через две – уже выясняем отношения с отцом, а потом резко перескакиваем на встречу с федералами. И в этих обособленных и ужасно плохо сшитых между собой эпизодах, из которых состоит практически 80% фильма, наблюдается совершенный вакуум. Не улучшают ситуацию и попутные сюжетные встряски, которые оказываются недостаточно острыми для того, чтобы вытащить фильм из вязкой серой пучины изнурительного байопика.

Поскольку это по большей части разговорное кино, которое, как уверенно заявляет нам с экрана Деманж, несет скорее сугубо повествовательно-поучительный, а не развлекательный или художественный характер, то логично было бы сделать ставку на сильные диалоги. Но и здесь, к сожалению, все летит мимо: каждая из бесед персонажей оборачивается почти случайным набором странных слов. Вне зависимости от локации - будь это вечеринка в клубах Вегаса или разговор «за жизнь» с отцом - возникает ощущение, что нам показывают одну из многочисленных картонных кат-сцен GTA Vice City. Кажется, что в фильме сохранили и всю «эстетику 1980-х» из той же компьютерной игры: максимально громоздкие золотые цепи, пышные шубы и прочее барахло, которое прямо-таки льется с экрана. Но эта тонна броского диско-реквизита ничего не решает: сколько бы толстых цепей не навесили на себя герои, атмосфера тех самых детройтских «лихих 1980-х» ни капли не чувствуется.

С кастингом дела обстоят чуть лучше. Занятый уже где только можно МакКонахи как всегда убедительно и профессионально вытягивает роль: кривит морщинистым лицом, сверкает скулами и, в нужный момент, полными слёз глазами. В общем, с драматической и комической стороной у него все в полном порядке, да и откровенно трогательных моментов с его героем в фильме предостаточно. Чего вот не скажешь про Ричи Мерритта, с которым вся эта наркодрама вообще не вяжется. Тут случился небольшой мискаст: выбрав на роль Рикки щуплого и зажатого паренька (прототип – совершенно противоположный), режиссер Деманж снова допустил ошибку.

«Белый парень Рик», похоже, задумывался, как нетривиальный байопик, лишенный приторной и так всем уже надоевшей «истории успеха» с предсказуемым финалом. В результате идея воплотилась в жизнь лишь частично. Авторы то ли перестарались, выбрасывая вместе с жанровыми банальностями все самое интересное из этой истории, а попутно пытаясь лепить «нестандартную» биографию на экране, то ли поленились рассказать немного больше, чем про подростковые тусовки. Впрочем, остается гадать, почему за эту историю, которая так давно напрашивалась на экранизацию, не взялся специалист по байопикам Аарон Соркин.

Деманж, к сожалению, за целых два часа так и не сумел увлекательно рассказать громкую историю о самом молодом драгдилере США. Вместо этого он лишь в стремительном темпе пролистывает перед экраном донельзя скучную брошюру о злобном государстве, которое использует тебя, прожует и выплюнет за ненадобностью. «Белого парня» ровно с такой же легкостью и без сожалений остается отнести к разряду картин «посмотрел и забыл».