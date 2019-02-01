Штрафы за неявку в военкомат могут вырасти в 10 раз

20:45, 01 февраля 2019, ПАИ

Поправками в Кодекс об административных правонарушениях предлагается повысить штрафы за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету до 5 тыс. руб. Также десятикратно предложено повысить штрафы за все административные правонарушения в области воинского учета. Соответствующие законопроект внес первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, пишет Коммерсант.

Штраф за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету может составить от 1 тыс. рублей до 5 тыс. рублей (сейчас от 100 до 500 руб. соответственно). Аналогичные по суммам штрафы предлагается ввести, например, за уклонение от медицинского обследования или умышленные порчу или утрату документов воинского учета.

«Предусмотренные КоАП санкции за правонарушения в области воинского учета ввиду их незначительного размера, который был определен в 2007 году, несоизмерим с совершаемыми деяниями, экономическими показателями страны и не способствует формированию законопослушного поведения граждан»,— говорится в тексте законопроекта.

Летом 2018 года “Ъ” стало известно, что в Ростовской области был вынесен первый в стране оправдательный приговор по делу о неявке к месту гражданской альтернативной службы (АГС) призывника или ее оставлении. За последние 10 лет по подобным делам осуждено 30 пацифистов. Новой тенденцией стала невозможность приступить к АГС из-за отсутствия у работодателя предусмотренного законом общежития.